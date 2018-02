Clausuras de negocios dejan a viajeros sin servicios

Sin un lugar dónde comprarse un café, poner saldo para el teléfono o guardar el equipaje, se enfrentan los viajeros que llegan a esta ciudad tras bajar de un camión en la Central de Autobuses.Los negocios adentro de la terminal tienen ya más de cuatro meses cerrados, después de que autoridades municipales colocaran sellos de clausura por falta de permisos e irregularidades.Ello genera inconformidades en los usuarios, debido a que de por sí fuera del edificio no hay negocios a dónde acudir, sobre todo cuando se trata de esperar.“Está muy mal porque es una necesidad que tenemos todos los que viajamos, no hay lugar dónde comer, no hay lugar dónde guardar el equipaje. Esto está muy mal”, dijo Magaly Quiñones, quien ayer arribaba a esta ciudad, proveniente de Torreón.Los comercios, que son ocho, así como las máquinas de cobro de los sanitarios del lugar, fueron clausurados el 18 de noviembre pasado por las direcciones de Regulación Comercial, Desarrollo Urbano y Protección Civil, un día después de que se reactivó la recaudación por usar el estacionamiento.Las causales para poner los sellos fueron diversas, principalmente por operar con licencia de funcionamiento vencida. En este motivo se encontró que algunos funcionaban así pese a que el documento había expirado desde el año pasado.También la falta de extintores y del curso de manejo de alimentos, en el caso de los locales de comida. Además se encontraron instalaciones eléctricas y de gas inseguras.Para el uso de los baños la Central Camionera tenía en marcha máquinas que hacían el cobro de 5 pesos por emplearlos. También fueron clausurados un centro cambiario, dos restaurantes, tres abarrotes, uno de venta de dulces y otro más de recuerdos.Sin embargo, a la fecha, ninguno de los locatarios se ha acercado para regularizar su situación, mencionó el director de Regulación Comercial, Leonel Ortega Cázares.Este medio buscó al administrador de la Central camionera en su oficina pero no lo localizó.“No tiene uno la manera de dejar su equipaje seguro, es muy importante que tomen cartas en el asunto”, insistió Magaly.Otros usuarios entrevistados también se dijeron molestos porque después de viajar en carretera por varias horas, no encuentran productos que consideran de necesidad al descender del autobús.“Daban muy caro, yo creo por eso cerraron, pero sí nos afecta, cuando llega uno trae ganas de un café o algo”, manifestó Miguel Ángel Flores, procedente de Durango.Su acompañante, Ana Flores, expresó que “ya hace falta un negocio, ya ve que cerraron todo, pues no encuentra uno dónde tomarse un café o llegar a almorzar”.Ortega Cázares dijo que los propietarios de los locales tienen que acercarse con sus representantes legales a la dependencia que él dirige o a Desarrollo Urbano para regularizar su situación.Sin embargo, recalcó que no ha habido interés por parte de ellos.

