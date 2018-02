Recoge madre a menor que fue asegurado al repartir volantes

Veinticuatro horas después del resguardo del menor Armando A. R. de 12 años, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), su madre acudió a reclamarlo, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la corporación.Armando es uno de los dos menores involucrados en una intervención policial registrada este lunes a las 11:40 horas en el cruce de las avenidas Plutarco Elias Calles y Paseo Triunfo de la República, cuando distribuían publicidad de una empresa entre los vehículos que hacen alto en el crucero.La actuación policial fue videograbada por ciudadanos que subieron las imágenes en la red social Facebook para denunciar públicamente un posible abuso de autoridad de los agentes preventivos.“Así son estos cobardes de los policías en CD. Juárez, (six) Chihuahua, ponerse con niños que reparten volantes”, escribió Héctor Valadez, en el grupo de Ciudadanos Vigilantes.Los menores de 12 y 14 años fueron retirados de la vía pública por estar en situación de riesgo y solo el de 14 años fue entregado a un familiar que estaba con él en el crucero.Armando fue trasladado al área de Trabajo Social del Distrito Universidad donde permaneció hasta hace unos minutos que su madre acudió por él, dijo Sandoval Figón.El menor es residente del municipio de Guadalupe y a pesar de los intentos del personal de Trabajo Social de localizar a la familia del menor a través de los números telefónicos que ofreció no fue posible el contacto.“El menor pasó la noche aquí, se le brindó alimentación y un espacio para dormir. Ya se le entregó a la madre y se dará vista a la Procuraduría de Protección Auxiliar de Niñas Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos”, dijo el portavoz.La madre de Armando dijo que su hijo vive con ella, desertó de la escuela y acostumbra venir sin permiso a Juarez para pedir dinero, ya que son personas de escasos recursos económicos.Dijo que en aquí radica su abuela y ocasionalmente se queda con ella a dormir pero al no llegar, lo buscó en las estaciones de policía y fue como se enteró de que su hijo estaba bajo resguardo de Trabajo Social.Sandoval Figón dijo que las instrucciones del secretario Ricardo Realivázquez Dominguez son velar por el bienestar superior del niño, por lo que todo menor que sea observado en condición de calle, extraviado, deambulando en la vía pública sin la compañía de un adulto y fuera de horario escolar, será puesto bajo resguardo y entregado a sus padres

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.