Atacan ladrones a estudiantes del Cobach

Un grupo de adolescentes, estudiantes del Colegio de Bachilleres plantel 6, fueron víctimas de un robo con violencia este lunes por la noche.Los menores descendieron de la rutera que abordaron en el bulevar Manuel Gómez Morín y caminaban por la calle Neptuno para dirigirse a sus domicilios en el fraccionamiento Jardines de Satélite, cuando los ladrones los sorprendieron.Los preparatorianos, quienes dijeron no haber visto con claridad qué tipo de arma llevaban los hombres, denunciaron que fueron despojados de sus pertenencias, incluidas identificaciones, teléfonos celulares y el dinero de la semana.Dijeron haber sido atracados cuando caminaban por la oscura vialidad y que no pidieron auxilio al quedarse sin celular y porque los teléfonos públicos de la zona están inservibles.Vecinos del fraccionamiento expusieron que son varios los casos de robo a mano armada que se registran ante la falta de alumbrado.Las víctimas son mujeres y hombres de diferentes edades.“El mes pasado vinieron a pedir las firmas para la reelección de Armando Cabada Alvídrez; desde la primera elección vinieron a ofrecer seguridad y no han cumplido”, dijeron molestas algunas madres de familia del sector.En los parques de Satélite aún se observan las cartulinas en color verde fosforescente a través de las cuales se invita a los colonos a conocer “de cerca” a Cabada Alvídrez, sin que el alumbrado y la seguridad mejoren en esa zona habitacional.Ayer el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez, se comprometió a reforzar el patrullaje en esta zona y aumentar la presencia policiaca en las calles utilizadas por los estudiantes en la noche tras concluir sus clases en el turno vespertino, es decir entre 7 y 9 de la noche.Agentes municipales informaron ayer que en este sector se ha detectado a adolescentes involucrados en la comisión del delito de robo a transeúntes.“No portan armas de fuego, utilizan navajas o cuchillos o pistolas de postas, sin embargo, son peligrosos y logran su objetivo al imponerse ante la víctima”, explicó el oficial que pide la reserva de su identidad por no tener autorización para proporcionar información. (Luz del Carmen Sosa/ El Diario)

