Los dos hombres que presuntamente dispararon a policías municipales e impactaron su vehículo en contra de un domicilio particular, ayer fueron presentados ante un juez de Control acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y daños imprudenciales.Los detenidos, Rubén Martínez García y Alejandro Daniel Torres Molina, declararon que son inocentes, afirmaron nunca haber disparado contra los oficiales y dijeron haber sido torturados. El segundo de ellos denunció que a él le abrieron los labios a golpes y fue llevado al Hospital General para que le cosieran la herida. Oficialmente se documentó que se cayó de la patrulla.El sábado pasado aproximadamente a las 14:49 horas presuntamente Rubén Martínez conducía en zig zag un automóvil Ford Focus sobre la calle Hemisferio Norte casi cruce con Atlántico de la colonia Rincones de Salvárcar y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) le marcaron el alto. Pero él no atendió la instrucción.En la huida, el conductor impactó el Focus contra una casa marcada con el número 10324 de la calle Hemisferio Norte, propiedad de María de Jesús Ruiz, causando daños en la reja, en un portón, en la barda perimetral, un pilar de concreto, el medidor de gas y diversa tubería, todo valuado en 28 mil 260 pesos.Después del choque Alejandro Daniel Torres Molina descendió del carro y presuntamente le disparó en dos ocasiones a los agentes Hugo Zúñiga Pérez, Valentín Lucero Martínez, Miriam Gutiérrez Leyva, Juan Carlos López Reyes y Enrique Soto Rivera, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) en una diligencia realizada ayer en la Séptima Sala de los juzgados locales ante el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce.Los elementos resultaron ilesos y le aseguraron al civil un arma de fuego, agregó el fiscal.Después de que les formularon cargos legales, Rubén Martínez subió al estrado de los testigos para señalar que ese día iba a llevar a Alejandro a su casa pero en el camino se topó con los municipales y ellos le ordenaron que se detuviera. Antes de que pudiera hacerlo, aseguró, los uniformados impactaron la patrulla contra su carro en tres ocasiones, provocando que perdiera el control y chocara contra una propiedad.En su turno Alejandro Daniel indicó que los agentes provocaron el choque y que al bajar del auto él sacó la pistola que portaba y se tiró al piso pero nunca les disparó.“Nos golpearon adentro de la unidad. Nos llevaron a unos cuartos en Babícora, ahí nos separaron… me sentaron en medio de una llanta para que dijera por qué trate de matarlos. Me pusieron una bolsa y me empezaron a ahogar. No sé con qué me pegaron, pero me abrieron el labio y cuando vieron que estaba sangrando nos sacaron de ahí”, afirmó Alejandro.