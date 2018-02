A proceso hermanos acusados de asesinato

Sólo con pruebas indiciarias o indicios, un Tribunal de Control ayer vinculó a proceso penal a los hermanos Estrada Chávez como presuntos responsables del asesinato del chofer Delfino Sustaita García y del robo de un camión propiedad del concesionario Mario Alberto Sáenz.La determinación judicial se basó en las declaraciones de dos testigos protegidos, uno de ellos dijo que los hermanos Alfonso Noé y Ricardo Estrada Chávez le iban a entregar un camión robado a una mujer que tiene su residencia en el estado de Sonora y que a él le pidió que investigara a los Estrada pues ya habían pedido un anticipo por el robo del vehículo.Sustaita García fue asesinado entre las últimas horas del pasado 13 de febrero y primeras horas del día siguiente presuntamente después de que los hermanos Estrada abordaron el camión de transporte de personal que él conducía.Los asesinos abordaron la unidad marca Internacional y modelo 2006 en una calle aún no identificada de la colonia Rancho Anapra y momentos después asesinaron a la víctima para robarle la rutera.A la víctima le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico y también asfixia por estrangulamiento. Después el cadáver fue tirado en la calle Libramiento Samalayuca-San Jerónimo y lo hallaron hasta el pasado 18 de febrero.Ayer la jueza de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, dijo que los hermanos se declararon inocentes pero no presentaron ninguna prueba para acreditar su dicho, pues su sola versión es insuficiente para desvirtuar los datos de prueba indiciarios presentados por el Ministerio Público (MP), entre estos la versión de un testigo protegido quien dijo que el pasado 9 de febrero una mujer de nombre Saraí Serna le solicitó que vigilara a Alfonso Noé apodado “Tatis” y a Ricardo alias “Kingo” porque ellos le estaban pidiendo dinero para entregarle un camión robado.El testigo dijo que Serna le llamó de una lada 662.Además el hecho de que el camión se localizó en una carretera que conecta al estado de Sonora donde radica Serna, fue tomado como otro indicio contra los acusados.Antes de que la juzgadora emitiera el auto de vinculación a proceso, los abogados defensores de Alfonso y Ricardo, ambos choferes de transporte de personal, le señalaron al Tribunal que los testigos protegidos sólo acreditaron que conocían a la víctima y que el 13 de febrero estaba con vida.El perito criminalista dijo que el lugar del hallazgo no corresponde al punto donde se cometió el crimen.El defensor José Antonio Navarro Castañeda indicó que el Ministerio Público (MP) no cumplió los requisitos constitucionales para el auto de vinculación a proceso, pues no se determinó la hora, el lugar y circunstancias de ejecución del delito de homicidio y evidenció que el testigo protegido es quien tiene un antecedente penal por el robo de un camión cometido en agosto del año pasado y es él quien tiene contacto con la mujer que compra camiones robados.

