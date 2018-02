Compiten entre llantas, maderos y 'blocks'

Con llantas viejas, tablas en desuso, ‘blocks’ y otros materiales de construcción, un par de vecinos del fraccionamiento Pradera de los Oasis realizaron su propia versión del “Exatlón” con la finalidad de motivar la unión vecinal.Se trata de una competencia deportiva que la televisión pública hizo popular en México por medio de un “reality show”.José Medina, uno de los precursores del proyecto, dijo que su comunidad ha sido afectada por la falta de espacios de convivencia al aire libre y de alumbrado público.“Aquí hay muchos niñitos, yo veo el programa y de repente surgió la idea. Yo les decía que no había con qué, pero insistieron tanto que les dije que a ver cómo nos las ideábamos y les pedí que se trajeran unas llantas”, dijo José, residente de la calle Oasis de Zambia desde hace 13 años.Un dique que ha sido adecuado como parque público con algunas canchas deportivas también es un tiradero clandestino de neumáticos y no tiene el cuidado adecuado, por esa razón decidieron echar a andar el proyecto en la calle.“Mi vecino de enfrente está construyendo y me prestó unas cosas. Con una malla hicimos como un tubo para que fuera parte del circuito, se nos fue la tarde rápido”, dijo.La primera vez fue el pasado sábado, y se divirtieron tanto que lo repitieron al día siguiente, el domingo.“Aquí las lámparas encienden un día y se apagan meses, en las noches se pone muy oscuro así que dejamos de jugar hasta que se acabó el sol”, relató.Aunque los de la idea fueron los niños que son vecinos de su casa, éstos invitaron a otros de otras calles, y al final se hizo la actividad con más de 35 niños y niñas.La acción de Medina y su vecino Manuel fue capturada en video por parte de la hija del primero, y decidieron subirlo a las redes sociales para compartir la experiencia.Sin embargo, el video se hizo viral a través de grupos de convivencia virtuales, cuyos integrantes aplaudieron la iniciativa de estos ciudadanos.“Nosotros no queríamos hacernos famosos ni nada de eso, sólo compartir lo que vivimos. Ojalá otras calles hicieran lo mismo, que en otras partes se preocuparan porque los vecinos convivieran sanamente y fueran más unidos; que los niños no se estén encerrados en casa”, dijo.En el video se puede apreciar a los vecinos gritando frases de ánimo a los participantes, y fue una experiencia tan agradable que piensan vivirla de nuevo el próximo fin de semana. (Karen Cano / El Diario)

