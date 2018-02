Consultan al 'aire libre'

Con equipo de mediciones clínicas y vacunaciones, la coordinación médica de la Dirección de Salud Municipal convirtió ayer la Plaza Batallón de los Supremos Poderes –ubicada atrás de la Catedral– en un consultorio al aire libre.Lo anterior como parte de la campaña de la Semana de Vacunación, a través de la cual se pretende inmunizar a los niños contra la poliomielitis, la influenza y otros males.“Trajimos atenciones gratuitas a la población en general, tales como consulta médica, medición de la presión y azúcar. Tomamos el colesterol, pruebas de antígeno prostático, de osteoporosis, mediciones de peso y talla, como servicio a la comunidad”, explicó Irving Adrián Alvarado González, coordinador médico de la dependencia.Dijo que la intención era complementar la promoción de los servicios de vacunación que se han estado realizando en toda la ciudad, a razón de la campaña que se extendió desde su inició el pasado 17 de febrero.“Este es un evento único, pero constantemente la dirección de salud está acercando estos servicios a la población en aquellas áreas en donde se detecta que existe la necesidad”, dijo.Rogelio Zúñiga, de 62 años, fue uno de los atendidos ayer, mismo que dijo que padece de la presión arterial desde hace 4 años.“Casi no voy al médico a menos que me sienta mal, pero ahorita andaba aquí en el centro por un mandado y vi que estaban checando la presión y me acerque para que me dijeran como ando”, dijo.A Rogelio le dijeron que tenía la presión un poco alta, por lo que le recomendaron que comenzara con un control regular y que no denostara las visitas regulares con su médico.Alvarado González dijo que este mal, junto con la diabetes y la obesidad, son los que más aquejan a la población local.“Por eso siempre tratamos de promover la prevención, es lo más importante, aún y cuando estemos en este momento saludables, hay que revisarnos”, dijo.También mencionó que hay que concentrarse sobre todo en las enfermedades estacionales.Debido a que la temporada invernal aún no termina, todavía se está enfocando el sector salud en abatir los males respiratorios y la influenza. No obstante, apenas las temperaturas comiencen a subir, lo que sigue es atacar los problemas estomacales y la deshidratación.Ayer por la mañana, fueron atendidas alrededor de 250 personas en dicho sitio.

