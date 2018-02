Pese a bruma, 'calidad del aire es buena'

Aunque los últimos días han amanecido con una franja oscura en el cielo que presumen altos niveles de contaminación, la calidad del aire que respiran los fronterizos actualmente es buena, aseguraron las autoridades.La medición de la calidad del aire que realiza la Dirección de Ecología municipal, a través de la red de monitoreo atmosférico, indica que esta ciudad se mantiene dentro de los parámetros establecidos en el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca).Para ayer, el carbono alcanzó apenas 15 puntos en esa unidad de medida, mientras el ozono obtuvo 2 puntos. En el caso de las Partículas Menores a 10 Micrómetros (PM10) alcanzó los 98 puntos, pero esas tres mediciones se encuentran en las categorías buena y regular, que permiten realizar actividades al aire libre aunque no tan prolongadas.“Tenemos una calidad del aire buena, no hay preocupación ahorita”, dijo la directora de Ecología, Flor Karina Cuevas.Sin embargo, esto no ha sido una constante.En enero de 2017 Juárez era la tercera ciudad del país con peor calidad del aire, superando los 100 puntos en el índice, por debajo de la Ciudad de México y Guadalajara, que ocuparon los primeros lugares.Para Cuevas, no debe dejarse de trabajar en el asunto.“Tenemos buena calidad del aire, sin embargo no se puede ignorar, no podemos asegurar que mañana no se puedan tener problemas”, expuso la funcionaria municipal.La mala pavimentación, la situación geográfica al no encontrarse esta ciudad entre montañas, la cercanía de las dunas de Samalayuca y no tener esos límites naturales que detengan las corrientes de los vientos, propician que los niveles de contaminación en ocasiones suban, dijo.“Juárez es centro de negocios, de la industria maquiladora, por la adquisición de autos con facilidad por la situación de frontera y ser una ciudad en crecimiento”, eso también implica, anotó.Dijo que la franja oscura que se ve algunas mañanas, llamada inversión térmica, es más visible durante el invierno.La funcionaria mencionó que los autos son el primer factor contaminante en esta ciudad y la falta de cultura para tramitar el engomado ecológico sigue prevaleciendo.El engomado tiene un costo de 120 pesos y da la oportunidad de realizarlo hasta tres veces si el vehículo no pasa la prueba. Las multas por no traerlo, advirtió, superan los mil 600 pesos.La dependencia cuenta con 34 centros de verificación establecidos en toda la ciudad.El propósito del Imeca es facilitar la comprensión del vínculo entre los niveles de contaminación del aire y los efectos en la salud, además de señalar los niveles de riesgo para la salud. (Javier Olmos)Buena, entre 0 y 50 puntos ImecaNo existe riesgo alguno y se puede realizar cualquier actividad al aire libreRegular, entre 51 y 100Las personas que son extremadamente sensibles a la contaminación deben considerar limitar los esfuerzos prolongados al aire libreMala, de 101 a 150 puntosQuienes pertenecen a los grupos sensibles pueden experimentar efectos en la salud, y la ciudadanía en general usualmente no es afectadaMuy mala, entre 151 y 200Los niños, adultos mayores, personas que realizan actividad física intensa o con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben limitar los esfuerzos prolongados al aire libreExtremadamente mala, superior a los 200Todos pueden experimentar efectos en la salud. La ciudadanía debe limitar el esfuerzo prolongado al aire libre. Representa una condición de emergencia.