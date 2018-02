Urgen a fiscal investigue paradero de desaparecido

Familiares de Gabriel Saldívar Rodríguez, desaparecido desde el 14 octubre del 2017, urgieron la intervención del fiscal general César Augusto Peniche Espejel ante la inacción de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes en localizar con vida a su ser querido.El hombre de 39 años desapareció cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros de la línea Azteca con matrículas 44AVTM que provenía de Torreón a esta ciudad y el chofer lo obligó a bajar de la unidad para, presuntamente, abandonarlo en el entronque a Namiquipa.La familia denunció que no sólo padece el dolor por la ausencia de su ser querido y el deterioro del estado de salud de la madre de Gabriel, sino que también se enfrentan a la ineptitud de los agentes estatales que por más de mes y medio perdieron la carpeta de investigación.Leticia Saldívar ayer pasó toda la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) sin ningún resultado, ya que la agente del Ministerio Público le explicó que desconoce el contenido de la carpeta de investigación, ya que ésta le fue asignada a Ricardo Esparza, quien se encuentra disfrutando de su período vacacional.“La carpeta estuvo perdida más de mes y medio, luego la enviaron a la Zona Centro con la agente del Ministerio Público, Juana María Castañeda, que regresó el expediente al considerar que se requerían más diligencias por parte del MP de Ahumada”, dijo la víctima.“En cuatro meses que tiene desaparecido Gabriel no han hecho nada por buscarlo, ya sabemos que la Fiscalía tiene los recursos para realizar operativos, lo vimos con el caso del niño James, que cuentan con helicóptero, perros, peritos, investigadores que pueden movilizar”, denunció Leticia Saldívar.La hermana de Gabriel exigió a los fiscales Peniche y Jorge Arnaldo Nava López que apliquen el mismo esfuerzo en todos los casos de personas desaparecidas.Ayer se solicitó el avance de la investigación, pero hasta el cierre de esta edición el vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez no respondía a la solicitud de información.La familia ha obtenido tres diferentes versiones de la empresa de transporte, la cual no ha asumido ninguna responsabilidad por la actuación del chofer identificado como Raúl Rodríguez.La incipiente investigadora dijo que el chofer debió notificar a una autoridad si su hermano cometió alguna falta o delito y no dejarlo solo a su suerte, ya que el conductor se quedó con las pertenencias de Gabriel y hasta con su teléfono celular, lo que calificó de robo.La última versión que la empresa les proporcionó fue que a Gabriel lo abandonaron en Ahumada, lo que es investigado por la FGE en ese municipio.“Mi hermano salió el día 14 de octubre de Torreón para venir a Juárez, él se peleó con el chofer del camión y lo único que sabemos es que lo bajaron y lo golpearon y no hemos sabido nada de él, no se ha podido comunicar con nosotros y nos dicen que lo bajaron y lo fuimos a buscar y no lo encontramos”, dijo Gloria Leticia.