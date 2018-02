Captan en video supuesto abuso de autoridad

En la red social Facebook fue subido hoy un video de un posible abuso de autoridad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quienes esposaron y detuvieron a dos menores de edad, cuya supuesta falta era repartir volantes de publicidad de comercios en el cruce de la Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles, frente a la escuela primaria federal Abraham González.“Así son estos cobardes de los policías en CD. Juárez, Chihuahua, ponerse con niños que reparten volantes”, escribió Héctor Valadez, en el grupo de Ciudadanos Vigilantes.A unas horas de haber sido subido el video a la red social tiene 238 veces compartido y decenas de comentarios que reprobaban el proceder a los policías.En el video que tiene una duración de tres minutos con 24 segundos se observa que los jóvenes traen mochilas escolares en el momento en que son esposados por los policías -un hombre y una mujer- quienes los ponen junto a la unidad, les piden que saquen todo lo que traen en sus bolsillos y lo colocaran en el cofre de la unidad PC 1029.En la grabación se escucha la voz de dos mujeres y un hombre quienes expresan su malestar al ver que los policías se llevan detenidos a los jóvenes.¿Porqué se los van a llevar?, preguntó una de las mujeres. Uno de los jóvenes dijo que iba pasando y su hermana está en el spa en el segundo piso del edificio de enfrente.Después la mujer se dirige al policía y le expresa: “El muchachito no está haciendo nada malo, oficial. Solo estaba repartiendo volantes”.El policía expresó que la detención era por el hecho de que estuviera pidiendo dinero. Después le pide que apague el teléfono, con cuya cámara estaba grabando la intervención, y le pide que se retire.Uno de los jóvenes comenzó a llorar y la mujer trata de consolarlo a la vez que le pide un número telefónico para hablarles a sus familiares.La mujer pide a los policías que no se los lleve y espera a que venga la familia por ellos, pero su petición no fue atendida por los agentes.El agente le pide a su compañera policía que retirara a la mujer quien termina reclamando con insultos el proceder a los policías.

