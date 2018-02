Catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) trabajan en la implementación de sistemas inteligentes que ataquen células cancerígenas, informó ayer la máxima casa de estudios local.La doctora y catedrática Perla Elvia García Casillas dijo que el objetivo de la investigación es colocar el fármaco que combate el cáncer en una cápsula que sea biocompatible y biodegradable, para que al momento de que sea inyectada en el paciente, ésta vaya en busca específicamente de la célula cancerígena.“Y que sea en el momento en el que la ubique cuando comience a liberar, automáticamente, el medicamento, generando que solamente ataque esa sección que perjudica a la salud”, abundó.Se trata de que no se libere el medicamento de la cápsula en tanto no sitúe las células cancerígenas en el sistema, para evitar generar los efectos secundarios.En dicha investigación participa un grupo de científicos especialistas en oncología, física y biología para llevar a cabo las mejoras óptimas del sistema inteligente.García Casillas ingresó a la UACJ en el 2004 y desde entonces comenzó con la investigación de los llamados nanoacarreadores.La investigación lleva un 60 por ciento de avance y ya se han realizado pruebas concretamente en animales, con ayuda de Alejandro Molina, del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), como en mosquitas de la fruta y ratones.Hasta el momento existen dos tipos de cápsulas que sellan el medicamento contra el cáncer: una está conformada por núcleo de coraza y otra por esferas poliméricas, con las cuales también se han hecho pruebas para ver si en verdad se abren cuando es necesario.Por ahora no se contempla iniciar pruebas con humanos debido a que primero se tienen que cubrir varias bases de permisos y procesos protocolarios para poder dar ese brinco en la investigación, dijo.“Este mismo trabajo es desarrollado por varios investigadores en diversas partes del mundo, pero hasta la fecha no se han comercializado los sistemas inteligentes como tales”, añadió.Asimismo, la UACJ ha desarrollado un sistema para el tratamiento de la epilepsia, donde se contempla que se pueda traspasar la barrera hematoencefálica que le impide al medicamento surtir efecto cuando se satura del mismo.Además, otro sistema de transporte para la detección del cáncer de próstata fue realizado por el alumno en doctorado y catedrático de la UACJ en el área de Ingeniería Biomédica Cristián Chapa, donde el objetivo central consiste en realizar los análisis de detección de cáncer de una manera menos invasiva a la habitualmente implementada.

