Choferes de transporte urbano se quejaron de que su oficio está satanizado, sujeto a explotación y vejaciones por parte de autoridades estatales así como de mal comportamiento de los usuarios.“Sufrimos vejaciones, de que somos bestias manejando aun dándonos cursos de manejo y el famoso antiestrés”, señaló Jacinto O., chofer de la ruta Poniente Sur.Explica que a diario, la mayor parte de lo que recaudan por pasaje, se va en cuotas para los mismos concesionarios que son los propietarios de las ruteras, pero no para quienes las trabajan.“El año pasado, antes del aumento, nuestra cuota diaria para el patrón, era de 2 mil 300 y eran 450 para el fondo de accidentes, otros patrones cobraban de 2 mil 400 y 600 para el fondo, después del aumento de un peso, ellos nos cobraron 3 mil 200 pesos”, refiere.Adicionalmente el conductor tiene que cubrir el combustible que se utiliza, pagar el curso antiestrés, la licencia de manejo, y a los inspectores de transporte cuando se comete una infracción, indica.Acompañado de compañeros de trabajo, explicó que la ganancia por chofer disminuyó considerablemente a alrededor de 500 pesos diarios o menos.Por esto último, Jacinto y sus compañeros pidieron que no se aplique un nuevo aumento al pasaje como pidieron el mes pasado los concesionarios, ya que el pago que ellos tienen que realizar por trabajar en las ruteras subirá.También crecerá la mala imagen de los ruteros porque la ciudadanía no puede ni quiere pagar más, añadió.“Será nuestra desgracia para nuestro sustento familiar ya que carecemos de IMSS, prestaciones que la ley y nuestra Carta Magna nos garantiza y las prestaciones. No nos dan ni vacaciones, seguro, aguinaldo y ni el trato digno que merecemos ya que nuestra labor los hace vivir no como reyes pero si holgadamente mientras nosotros no tenemos garantías”, apuntó.Durante el 2017 la Dirección de Transporte Zona Norte recibió de parte de usuarios de las ruteras, un total de 4 mil 102 quejas, mientras que en enero de este año fueron 208.Las denuncias ciudadanas a las conductas de los choferes y los operativos de la dependencia estatal derivaron en la aplicación, en ese mismo período, de 12 mil 20 infracciones. (Juan de Dios Olivas)

