La consulta externa de psiquiatría dejó de operar en el Hospital Civil Libertad y funciona ahora en el Centro de Atención Integral a la Salud Mental (Caism), situado en el suroriente de la mancha urbana.Los pacientes que antes eran vistos por psiquiatras y psicólogos en el antiguo hospital ubicado en la zona Centro ahora deberán acudir a la nueva ubicación.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, explicó que en el Caism laboran cuatro psiquiatras y tres psicólogos.El funcionario aseguró que un plan para evitar la molestia de trasladarse decenas de kilómetros desde el poniente hasta el extremo suroriente será la consulta a través de telemedicina, pero no precisó fecha de arranque.“Es para que no tengan que trasladarse y de esa manera no tengan que ir primero al Caism y luego por su receta, sino que en la consulta les puedan dar el medicamento”, afirmó.El traslado completo del hospital tampoco tiene una fecha establecida, pues, según Valenzuela Zorrilla, antes deben estar formalizados los contratos del personal que estará de planta en ese lugar y otros aspectos importantes.Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló desde la iniciativa privada que el nuevo hospital psiquiátrico será lejano para una gran parte de la población, por lo que las autoridades deben poner atención en ese problema.“Vamos a volver a tener pacientes psiquiátricos deambulando por la calle sin atención. De por sí ese polo de la ciudad es un polo deficitario económicamente, donde está la zona de mayor pobreza y ahora sin apoyo de un hospital”, comentó.Desde el punto de vista del ex presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez, es importante que las autoridades estatales garanticen soluciones para las personas que habitan ese sector de la ciudad.De acuerdo con Valenzuela Zorrilla, Salud trabaja en un proyecto de consultas a distancia a través de una red de tal modo que los pacientes no deban recorrer grandes distancias entre sus casas y el CAISM.Otra opción, afirmó, serán una serie de camiones de transporte con los que los interesados podrán llegar a la clínica psiquiátrica sin costo.“No hemos querido formalizar la fecha del proyecto porque antes de dar ese cambio queremos que algunos factores ya estén sólidos para no tropezarnos”, afirmó. “Es muy importante por los recursos que generará y la escuela de psiquiatras a raíz de que se abra”. (Fernando Aguilar / El Diario)

