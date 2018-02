Pese a que no se ha resuelto técnicamente cómo se unirán la primera y segunda rutas de transporte semimasivo en el Centro, el Gobierno del Estado lanzará en las próximas semanas la licitación para construir la primera etapa de la segunda ruta.Lo anterior es para no retrasar el proyecto, dijo el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.Señaló que la construcción del carril confinado y las estaciones de pasaje iniciará en el Paseo Triunfo de la República y avenida de las Américas rumbo al sur hasta el bulevar Zaragoza.Sólo quedará pendiente de definir el recorrido que tendrá el autobús sobre la avenida 16 de Septiembre hasta la calle Oro, en el cual también se contempla utilizar la avenida Vicente Guerrero como retorno de los camiones para reintegrarse a la Paseo Triunfo de la República.En ese tramo la dificultad para unir las rutas se encuentra en el túnel la 16 de Septiembre, ya que el ViveBús circula por encima y en la segunda ruta se contempla el autobús por el interior de ese paso suprimido, por lo que no está definido en qué punto transbordarán los pasajeros que deseen seguir su viaje en uno y otro sentido utilizando ese sistema de transporte semimasivo.El recorrido previsto de la ruta es que inicie en la calle Oro y 16 de Septiembre para seguir por Paseo Triunfo de la República hasta el cruce de la avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza donde volverá a cruzar con la primera ruta y habrá una estación para transbordar.Los trabajos están contemplados para que se liciten e inicien en marzo con la colocación de concreto hidráulico sobre los carriles confinados y la edificación de los paraderos.La primera fase del proyecto tendrá un costo de mil 640 millones de pesos y se estima que las obras tendrán una duración de 18 meses.

