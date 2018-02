Una madre de 20 años de edad fue acusada de los delitos de omisión de cuidados, violencia familiar y lesiones en perjuicio de su bebé de ocho meses de nacida.La víctima presenta un traumatismo craneoencefálico y el síndrome de Kempler o del infante maltratado y se encuentra internada en el Hospital Infantil de Especialidades.Alejandra Lozano López deberá enfrentar el proceso penal en prisión debido a que un Tribunal de Control determinó que no tiene arraigo en la ciudad, también por la penalidad que podría alcanzar de ser encontrada culpable y porque se consideró que han sido reiteradas las agresiones a la víctima, quien en dos anterior ocasiones fue ingresada al Hospital en una vez por padecer bronquitis y otra por una fractura de húmero.El jueves pasado a las 10:10 horas la médico Claudia María Casas Chávez reportó al 911 que en un centro de salud ubicado en la avenida De Las Villas y Fundadores de América de la colonia Senderos Del Sol había sido ingresada una bebé con dificultades respiratorias, rígida de los miembros inferiores y superiores que no respondía a los estímulos de dolor y presentaba señas de maltrato infantil.En el peritaje médico realizado por una perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte se estableció que la niña presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, un posible trauma abdominal, una herida en el cuello con salida de pus, una lesión en el brazo derecho con posible fractura, lesiones tipo quemadura en pulpejo de pulgar derecho con sangrado y equimosis violácea en región púbica, en muslo derecho y en pierna del mismo lado, entre otras muchas lesiones algunas ya en etapa de remisión.Las lesiones fueron clasificadas como aquéllas que si ponen en riesgo la vida, tardan más de 60 días en sanar y pueden dejar como consecuencias médico-legales como infección en heridas y sepsis por la severidad de la lesión en cuello además de secuelas neurológicas, expuso el fiscal a cargo del caso.El juez declaró legal la detención de Alejandra Lozano.Al final el juez le impuso a Lozano López la cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de un año y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo jueves a las 12:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.