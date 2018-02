Hacen del Bravo pista de carreras

Familias que aprovecharon para ir a caminar al bordo del río Bravo a lo largo del bulevar Cuatro Siglos, denunciaron la realización de carreras ilegales con vehículos todo terreno sobre el lecho que actualmente se encuentra seco.Fotografías que hicieron llegar a esta Redacción así lo dan cuenta.La denuncia refiere que los autos tipo ‘buggy’ circulan a velocidad excesiva, lo que puede ocasionar accidentes al no existir ningún tipo de control o medidas de prevención, y menos la presencia de corporaciones preventivas.Consultadas al respecto, autoridades municipales dijeron que no han expedido ningún tipo de permiso, pero tampoco han intervenido en este tipo de actividades.La vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), Alexandra Solís Medrano, dijo que estas carreras pueden ser permitidas cuando hay un permiso previo de parte del Gobierno municipal.“Si nosotros lo detectamos, pedimos ese permiso, si no cuentan con él se actúa en consecuencia”, advirtió.Sin embargo, dijo desconocer cuál es la dependencia que otorga este tipo de autorizaciones porque se trata de trámites administrativos y por ser domingo no tenía acceso a esos datos.El director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza, señaló que esa dependencia no ha expedido autorización de ningún tipo para que se hagan este tipo de competencias o prácticas deportivas.Por lo que estas se realizan sin la presencia de autoridades que las vigilen y atiendan posibles incidentes, sugirió.“Debe ser Tránsito el que los expide, o la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)”, dijo el funcionario municipal.En las fotografías, se ven al menos cuatro vehículos de reciente modelo, para este tipo de carreras, circulando sobre el lecho del río, a unos metros de la valla divisoria, del lado de la ciudad vecina El Paso, y no se aprecia que haya vigilancia.Los quejosos también dijeron que representan un riesgo para quienes utilizan esa vía para correr o andar en bicicleta.

