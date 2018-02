Protestan contra presencia de la PF

Con la finalidad de manifestar su desacuerdo ante la presencia de elementos de la Policía Federal en la ciudad, una decena de personas que pertenecen a organismos de activismo social se manifestaron ayer en las calles.“Si la Policía hiciera bien su trabajo no necesitaría estarse tomando fotos con la gente. Cuando la Policía tiene que estar lavando su imagen es porque no está dando resultados”, dijo Gero Fong, activista y participante de la actividad.Dijo que esta forma parte de una serie de acciones que están en la agenda del Movimiento contra la Militarización en Juárez, mismo que está integrado por integrantes de organismos como la Asamblea Popular Paso del Norte, Resisssste, Rosas Rojas, y Centros de Derechos Humanos Paso del Norte.Éste surgió a finales de diciembre del año pasado, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior.“Ya tenemos aquí en la ciudad la experiencia anterior de que cuando se pretende combatir el crimen con militarización, lo que sucede es que la policía termina extorsionando. Ya hemos visto el aumento de revisiones injustificadas tanto de municipales como de federales”, dijo.Por ello, dijo que consideran que la manera de atacar el grave problema de seguridad que existe, no es con el aumento de la presencia policiaca, sino con cambios en el sistema financiero, ataques contra la corrupción y la desigualdad.“Echarle más policía al crimen es cómo echarle más gasolina al fuego. En ninguna entidad, en ningún municipio, esta estrategia ha funcionado”, dijo.Los manifestantes se reunieron en las instalaciones de la Plaza del Monumento a Benito Juárez, para después ir al cruce de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, en donde estuvieron repartiendo volantes con sus argumentos.De ahí, partieron rumbo al Puente Internacional Santa Fe, en donde siguieron con la actividad.Fong adelantó que estas expresiones de desacuerdo seguirán, y que en breve realizarán una acción de protesta masiva, probablemente en el centro del estado, a la cual estarán convocando en tiempo y forma.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.