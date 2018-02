Ruteros, plagados de quejas y multas

María Teresa Aguilar y Manuel Chavira, de 67 y 70 años, intentaron abordar una unidad de transporte público en la Plaza Benito Juárez para dirigirse a su domicilio, pero el chofer de la rutera aceleró y los ignoró.Ambos se esforzaron para acercarse al vehículo, pero el operador cerró la puerta y siguió su viaje.“Siempre pasa, no quieren llevarnos porque pagamos 4 pesos y cuando se paran, ni siquiera esperan a que lleguemos a algún asiento, le dan (aceleran)”, dice María Teresa mientras busca con su mirada otro camión.La situación que pasaron los adultos mayores no es única entre los usuarios, ya que las quejas por el mal servicio del transporte van en aumento.Durante el 2017 la Dirección de Transporte Zona Norte recibió 4 mil 102 quejas, mientras que en enero de este año fueron 208.Las denuncias ciudadanas a las conductas de los choferes y los operativos de la dependencia estatal derivaron en la aplicación, en ese mismo período, de 12 mil 20 infracciones.La Ruta 1A y la Juárez-Aeropuerto son las que tienen más quejas ciudadanas.El maltrato al pasaje junto con el desplazamiento indebido, destacan entre las principales irregularidades denunciadas. Le siguen la obstrucción de calles y estacionarse en zona prohibida; también el uso de la radio con música a alto volumen, que los operadores no aceptan credenciales para otorgar descuentos y alteración de tarifas.Los pasajeros también denunciaron unidades circulando a exceso de velocidad, omisión de altos y luces rojas, choferes fumando, circulación peligrosa, uso de teléfono mientras se conduce, no respetar paradas, levantar pasaje en doble fila y unidades contaminantes.Luis Medina, estudiante y usuario del transporte, señala que las unidades no pasan con frecuencia y siempre van saturadas por ese mismo motivo.“No pasan con frecuencia. En el ViveBús, vi el otro día un señor quejándose porque pagó 8 pesos y va apretado, pagamos lo mismo que los que van sentados y vamos parados porque se saturan mucho”, dijo.Señaló que toma los camiones verdes de la ruta Oriente Poniente que lo lleva al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) donde los choferes “de repente andan malhumorados”.“Tienen razón de cierta manera, de repente andan engentados, no sé, pero tratan a gritos al pasaje o llevan la música puesta. Uno aguanta pero a veces ponen muy alto el volumen. Creo que en ese aspecto el servicio debe mejorar”, refiere.Personal de Transporte Público señaló que no hay forma de determinar si crecieron o disminuyeron las quejas ciudadanas debido a que en la Administración estatal pasada no se llevaban registros.A partir de enero del 2017, se abrieron canales para que los usuarios de transporte presentaran quejas directas y obtuvieran en forma inmediata una respuesta para atenderla por parte de los inspectores de Transporte.Mediante la aplicación de mensajería WhatsApp y a través de una página de Facebook, Atención Ciudadana a cargo de Lizet Magallanes Marrufo, entró en contacto directo con la población.Adicionalmente la atención a través del teléfono de quejas 629 33-33 se reforzó y las llamadas ahora son atendidas por un grupo especializado que expide número de folio por cada caso y les da seguimiento.Durante muchos años hubo un número telefónico donde la gente ponía sus quejas, el cual era atendido directamente por los inspectores pero las denuncias quedaban rezagadas, sin atender, situación que cambió con las nuevas medidas implementadas, señalan empleados de Transporte.“Tenemos todos los días quejas, tenemos un promedio de 80 quejas diarias en contra de todas las líneas. Quiero precisar que la gran mayoría de las quejas, tienen que ver con el transporte especial”, refieren.Las quejas se pasan al departamento que corresponde y luego se va a llamar al quejoso para informarle cuál fue la solución o se le envía una foto de la inspección al camión que motivó la inconformidad.Para ello, además del (656) 629 33-33, la gente cuenta con otras dos opciones: Uno, mandar un mensaje con la aplicación WhatsApp al número de teléfono (656) 582 53 84, y dos, entrar a una página de Facebook de la dirección y presentar su queja.Esto último puede hacerse en Transporte Público del Estado Zona Norte página Oficial.El resultado de esta estrategia generó que en enero del año pasado se recibieran 418 quejas ciudadanas, en febrero 452, en marzo 512, en abril disminuyeron a 358, en mayo 349, en junio 328, en julio 219, en agosto aumentaron a 316, en septiembre 344, en octubre 339, en noviembre 274 y en diciembre 193, mientras que en enero del 2018 llegaron a 208.En contraste, el número de infracciones, se disparó tres veces más hasta sumar 12 mil 20 multas, mientras que el número de vehículos detenidos para ser sacados de circulación y enviados al corralón fue de 346.Las sanciones fueron en contra de choferes de todas las líneas, pero destacan dos, la 1A y la Juárez-Aeropuerto.“Hay dos líneas dentro de nuestras gráficas donde destacan la 1A y la Juárez-Aeropuerto, tienen muchas quejas por servicio deficiente, se paran mal, maltrato al pasaje”, indicó personal de Transporte Público.En el último reporte de enero, se advierte que la 1A fue sancionada 14 veces, la Juárez Aeropuerto en 16 ocasiones, mientras que los choferes de la Poniente Sur fueron multados 17 veces.El transporte de personal sobresalió con 37 sanciones y de acuerdo con datos oficiales, es el más infraccionado porque tiene el parque vehicular es mayor con 5 mil unidades.Mientras que el diagnóstico más reciente realizado por las autoridades de transporte, señala que hay mil 847 concesiones vigentes con igual número de ruteras o autobuses, pero 450 están sin operar por diversos motivos entre ellos que el beneficiario falleció o simplemente porque el empresario tiene guardada la concesión.Con el objetivo de meter orden, la Dirección de Transporte de la Zona Norte programó reuniones con los grupos de concesionarios.“Iniciando el año pasado, comenzamos a tener reuniones con líneas donde les leímos el ‘cartillón’ en el buen sentido, por el exceso de velocidad, por unidades y tuvimos una reunión con la Juárez-Aeropuerto hace dos sábados y en un tiempo prudente estaremos subiéndonos a las líneas con el área de inspección”, dijo personal de la dependencia.También se reforzó el curso antiestrés, incluyendo aspectos nuevos.“Al principio tenía que ver con la forma de manejar, hoy nos metemos a su vida privada, le decimos como debe tratar al cliente porque al final es el que les paga, cómo debemos manejar, no podemos ir desvelados, tiene otros elementos que tienen que ver con la persona”, refiere un funcionario de la dependencia estatal.Adicionalmente, se incluirá en fechas próximas el tema del acoso que se presenta dentro de las unidades que también se presenta entre pasajeros.En el 2017, los concesionarios de transporte público renovaron sólo el 18 por ciento de sus unidades con modelos “viejos” pero que se encuentran en el rango de los 10 años de antigüedad que establece la Ley Estatal de Transporte, de acuerdo con reportes oficiales.Se trata de camiones escolares que son desechados en Estados Unidos, los cuales regularmente son adquiridos para prestar el servicio público aquí.Adicionalmente los concesionarios adquirieron 200 unidades nuevas como parte de un compromiso adquirido el año pasado tras el aumento a la tarifa de pasaje a 8 pesos.Con esa “renovación”, a la fecha seis de cada 10 ruteras cumplen con la antigüedad que exige la Ley de Transporte.Esas condiciones también son advertidas por los usuarios que denunciaron más de 100 vehículos contaminantes y en malas condiciones en el 2017. (Juan de Dios Olivas / El Diario)2016Enero 418Febrero 452Marzo 512Abril 358Mayo 349Junio 328Julio 219Agosto 316Septiembre 344Octubre 339Noviembre 274Diciembre 1932017Enero 208• Maltrato al pasaje• Obstrucción de calles• Música a alto volumen• No respetar descuentos• Alterar tarifas• Exceso de velocidad• Omitir alto y semáforo en rojo• Usar teléfono al manejar• No respetar paradas• Unidades contaminantes* Teléfono(656) 629 33 33* Whatsapp(656) 582 53 84* FacebookTransporte Público del Estado Zona Norte página Oficial