Buscan erradicar violencia contra mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Naranja, correspondiente al mes en curso, elementos de la Policía Federal se apostaron ayer en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez para dar listones de dicho color y recordar la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres.Lo anterior como parte de las actividades de proximidad social que han estado realizando con el fin de mejorar la imagen que la población tiene de ellos y reestablecer la confianza.Originalmente el Día Naranja se celebraba el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.Actualmente, organismos en diversas partes del mundo han extendido esta conmemoración al día 25 de cada mes, como parte de un movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres en todo el planeta.“Porque la violencia no es sólo golpear a las mujeres, sino también está la violencia psicológica, no debemos olvidarnos que esto es una parte del empoderamiento de ellas”, dijo Juan Carlos Bujanda, de la Policía Federal de la división de Gendarmería.Esto fue parte de la explicación que una veintena de elementos policiacos estuvieron dando en el lugar a los transeúntes durante la mañana de ayer.Bujanda dijo que esta actividad es parte de las acciones de proximidad social que estarán realizando durante su estancia en la ciudad.“La policía es una parte fundamental porque representa la autoridad, pero no debe ser de una forma inquisitiva, sino participativa, hacer que la sociedad nos diga, nos promueva, unirnos a ustedes”, dijo.Apenas el domingo 18 de febrero, a unos metros de dicho lugar, 90 elementos de la corporación se apostaron, exactamente a un lado de la catedral, junto con unas 10 unidades, y elementos de la unidad canina para tomarse fotografías con los transeúntes.Entonces, entre los participantes estuvieron representadas las diferentes divisiones de la PF, que son la división de inteligencia, la de investigación, la anti drogas, la gendarmería, la de seguridad regional y la de fuerzas federales.“Vamos a ganarnos la confianza de la gente con resultados y con acciones como esta, de proximidad social, es importante que conozcan a los policías, que son profesionistas, que son personas responsables y honestas que hacen su trabajo conforme a la ley”, dijo el Suboficial Diego Fernando Bustos, quien atiende la Dirección General de Vigilancia y Supervisión Interna.Si alguien tiene una queja respecto a sus funciones, puede llamar al número 088, en donde las denuncias serán turnadas a Asuntos Internos.

