El titular de Transporte Público en la ciudad, Víctor Hugo Estala Banda, fue suspendido por la Secretaría de la Función Pública por quejas presentadas en su contra por concesionarios locales que lo acusaron de presuntas actuaciones irregulares, entre ellas por impartir y cobrar un curso a unos 2 mil choferes.De acuerdo con fuentes confidenciales al interior del Gobierno del Estado, el funcionario estatal realizó un curso que cobró en 90 pesos a cada conductor, pero sin informar a sus superiores el destino de los ingresos que suman unos 180 mil pesos.También, se informó, porque se ostentaba como director de la oficina, cuando su puesto es de jefe, así como por recibir donaciones de equipo de cómputo de manera irregular, acción que hizo al margen de la ley.“Fue por una queja que se presentó de manera directa en la Secretaría de la Función Pública por varias razones: por un curso que impartió a unos dos mil transportistas y cobró en 90 pesos por persona, pero no está muy claro el destino de esos recursos; por unas donaciones de equipo que le hicieron que no se dieron en los términos de ley; y porque se ostentaba como director de Transporte cuando su posición es de jefe”, dio a conocer una fuente que pidió el anonimato.La oficina de Transporte Público local ofrecía cursos semanales a los choferes para el manejo de las emociones y control de estrés, pero supuestamente el dinero no ingresó a Recaudación de Rentas y no se fiscalizó.En su defensa, Víctor Estala argumentó al interior del Gobierno estatal que el recurso se utilizó en pagar a la psicóloga que imparte el curso y disponer de un servicio de café y alimentos durante los cursos, pero no exhibió documentación.Sin embargo, concesionarios mencionaron que en esta administración estatal les aumentaron casi al doble el costo del curso, ya que en el Gobierno anterior pagaban 50 pesos.De acuerdo con constancias que exhibieron algunos choferes, el curso denominado “Conduciendo sin Estrés” consistía en capacitarlos sobre valoración del entorno laboral y familiar, técnicas para evitar el estrés y manejo a la defensiva.Ahora, el curso denominado “Manejando mis Emociones” tiene un costo de 90 pesos.Concesionarios consultados comentaron que desde antes había muchos motivos no sólo para suspenderlo, sino para destituirlo, porque desde que Víctor Estala asumió la titularidad de Transporte Público local ha actuado de manera irregular, ya que supuestamente opera de manera imparcial al favorecer a algunos grupos con permisos e invasión de rutas.“Tenía muchos frentes abiertos porque apoya a unos grupos, los favorece, y a otros los castiga; además ha habido casos que han llegado a los tribunales judiciales por varias medidas ilegales que asumió y provocaron que los concesionarios se ampararan”, comentaron.Uno de estos casos son las medidas que implementó para tratar de “educar” y ordenar a los concesionarios del servicio público en la ciudad a través de un programa de Atención Ciudadana, que tiene como herramientas principales los servicios de mensajería instantánea a través de WhatsApp o la red social Facebook.Estala giró varios apercibimientos a concesionarios por supuestas quejas recibidas a través de este programa y seis concesionarios de la ruta Poniente Sur que promovieron el recurso legal ganaron el amparo y protección de la justicia federal.El juez Sexto de Distrito con sede en la ciudad, Héctor Manuel Flores Lara, concedió el 11 de julio de 2017 el amparo a los transportistas, porque el funcionario estatal se negó a proporcionarles información sobre los procedimientos abiertos en su contra.

