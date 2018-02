Extienden bloqueo en el Juan Pablo II

Un tramo del bulevar Juan Pablo II, desde la avenida Rafael Pérez Serna hasta la Antonio J. Bermúdez fue bloqueado ayer debido a obras para la reposición de un colector, que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).La vía, que seguido es cerrada en secciones, ahora no tendrá tránsito en el cuerpo sur, en los carriles de poniente a oriente, lo que ocasionó problemas y embotellamientos sobre todo en horas pico en avenida Rafael Pérez Serna, hasta la zona de San Lorenzo y en calles secundarias como Libramiento Regional, que se usa para ir al sur de la ciudad.Así permanecerá hasta el próximo martes para reparar el daño en el colector que cruza por esa vialidad, informó la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Personal del área técnica de la corporación informó inicialmente que se cerraría desde la calle Valle de Versalles hasta la avenida Antonio J. Bermúdez, sin embargo se decidió bloquear el puente de la Rafael Pérez Serna, donde se colocó una pantalla gigante móvil para evitar el paso y a la vez anunciar los trabajos que ahí se realizan.El bloqueo generó molestias de vecinos que viven en la calle Libramiento Regional, debido a que el tráfico se concentró ayer frente a sus casas, poniéndolos en riesgo y causando daños al pavimento, dijeron.“Aquí tenemos muchos niños, además nos van a echar a perder la calle. Justo aquí enfrente se ha abierto un hoyote dos veces, pero no van a venir a pavimentarnos (sic)”, dijo Guadalupe Beltrán, una vecina.El Diario observó ayer que en hora pico, todo tipo de tráfico, desde autos particulares hasta camiones de transporte de personal y de carga, pasaban por esa arteria, que concluye hasta la calle Arizona.En todo el trayecto, no se observaron agentes de vialidad dirigiendo el transito y tampoco señalización de vías alternas.Otro cierre que se tenía contemplado para hoy es el de un carril en el eje vial Juan Gabriel, entre la calle Pedro N. García y las oficinas de Conciliación y Arbitraje del Gobierno estatal, pero se pospuso hasta fecha indefinida, informó la vocera de Tránsito Alexandra Solís.En ese punto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza la reparación del colector Rumania. En un inicio se concentró sobre la calle Pedro N. García, frente a las oficinas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y de la estación Universidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Ese frente se abrió en enero y se contemplaba que avanzara por el eje a finales del mismo mes, pero todo indica que los trabajos sufrieron retrasos. La Conagua no ha dado a conocer avances del proyecto. (J. Olmos / D. Domínguez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.