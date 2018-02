Desairan seguro vehicular

Sólo un 34 por ciento de los conductores implicados en percances vehiculares registrados durante la presente administración municipal, contaban con un seguro de daños a terceros.Esta omisión al Reglamento de Tránsito provocó no sólo un aumento en los procesos judiciales por los delitos como el homicidio imprudencial, las lesiones o los daños, sino que implica una mínima reparación del daño a las víctimas, reportó la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Datos estadísticos de la corporación establecen que de octubre del 2016 al 31 de enero del 2018 se han registrado 5 mil 265 accidentes, de los cuales 4 mil 777 son choques, 442 atropellos y 46 volcaduras.De ese total, sólo mil 804 guiadores contaban el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular, de acuerdo con la información obtenida a través de la Unidad de Transparencia de la DGTM.Según explican los agentes viales entrevistados en diferentes puntos de la ciudad, el primer problema es directamente para las víctimas, ya que son los lesionados o sus familias los que deben sufragar de inmediato el costo del servicio médico.Mientras, el probable responsable debe resolver la situación en un lapso de 48 horas, antes de ser enviado al Cereso estatal número 3; en este punto no siempre cuenta con los recursos para sufragar hospitalizaciones, operaciones y hasta prótesis de los heridos, por lo que puede pasar meses preso.La Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) indica que en México el 70 por ciento de los autos carecen de un seguro.“Una cifra alarmante si se toma en cuenta que las lesiones, discapacidad y muerte a causa de un accidente de tránsito cuestan más de 120 mil millones de pesos”, indica en una infografía reciente.Un accidente automovilístico no sólo impacta en la economía del país, sino también al bolsillo del conductor. La AMIS estima que una indemnización por muerte puede oscilar entre los 300 mil hasta los 3 millones de pesos, por lo que un seguro puede ser el respaldo ante un accidente vial.Los datos oficiales de Tránsito Municipal indican que en la presente administración municipal 3 mil 829 personas resultaron heridas, de las cuales 634 eran menores de edad y 2 mil 195 se encontraban en edad productiva, lo que implica afectaciones severas a la estabilidad de las familias, ya que en muchos casos dependen del ingreso del trabajador (a) herida en accidente vial.En Ciudad Juárez es obligatorio que cada conductor cuente con su seguro de responsabilidad civil.El artículo 40 del Reglamento Vial establece que los vehículos deberán contar con una póliza de seguro de daños a terceros en sus bienes y en sus personas, para garantizar la reparación del daño en caso de accidente vial.En tanto el artículo 87 refiere que cuando un conductor sea infraccionado por no contar con la póliza de daños a terceros o el engomado ecológico, dispondrá de un término para acreditar ante la Tesorería Municipal, el haber adquirido el seguro de daños a terceros con vigencia mínima de un año o el engomado ecológico según sea el caso.Dicho término será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente en que se cometió la infracción, para que se haga acreedor a un descuento hasta del 100 por ciento del monto de la multa, salvo el caso de reincidencia en el que no habrá descuento alguno, según el Reglamento. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.