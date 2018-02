Disminuyen detecciones de VIH

Los casos de nuevas detecciones de infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) muestran una tendencia a la baja en la ciudad, advierten datos oficiales.Estadísticas preliminares del Sistema Nacional de Información en Salud (SINBA) establecen que, en Juárez, el año pasado cerró con 94 diagnósticos positivos, mientras que 2015, con 174.Esta reducción en el número de infecciones contabilizadas oficialmente representa una disminución del 46 por ciento.Sin embargo, estas cifras deben analizarse con cautela, pues existe un subregistro de casos debido a que muchas personas que tienen prácticas de riesgo omiten hacerse la prueba del VIH, dijo Juan Carlos Medel Cabrera, representante local del Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual (SISEX) AC.“En el caso de Juárez, estos fueron pocos casos, pero tiene que ver con que muchas personas no se animan a hacerse la prueba. Gente que tiene VIH pero no lo sabe. Si se animaran a hacérsela, obviamente estas cifras aumentarían”, comentó.De acuerdo con el seguimiento que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida (CENSIDA) lleva sobre la epidemia iniciada a principios de la década de los ochenta en México, hay al menos 73 mil 215 personas que continúan como seropositivos al VIH.En el caso del estado de Chihuahua, muestra de forma preliminar la fuente dependiente de la Secretaría de Salud federal, hasta el año pasado 2 mil 802 hombres y mujeres continuaban registrados como portadores del virus desde 1984.Los casos pertenecientes a esta entidad corresponden al 3.8 del total nacional, indica el CENSIDA.“Personas que no saben que tienen VIH siguen transmitiendo la infección”, señaló Medel Cabrera. “Son personas que no usan condón en sus prácticas sexuales. Siempre hemos dicho que la responsabilidad es de dos, no sólo de la persona de la que se sospecha que tiene VIH”. (Fernando Aguilar)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.