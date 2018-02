Isabel es madre de un niño de 7 años al que le gusta pasar las tardes recostado sobre la alfombra de la sala viendo repeticiones de sus programas favoritos en la red mientras se lleva a la boca pequeñas donas glaseadas.Cómodamente, el pequeño disfruta del descanso y los dulces sabores de los bocadillos que consume sin ser consciente de que le hacen daño.El hijo de Isabel pesa 37 kilos y tiene una estatura de apenas 1 metro con 20 centímetros, lo que según los parámetros internacionales en la materia lo ubica como un niño que experimenta obesidad.Su caso no es aislado: al menos el 34 por ciento de la población infantil de entre unos meses hasta 9 años sufre de algún grado de sobrepeso u obesidad, sostiene Susana García Renovato, coordinadora de Nutrición y Desarrollo Infantil de la Jurisdicción Sanitaria II.Este porcentaje representa aproximadamente a 278 mil 593 niños de hasta 9 años según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el número de habitantes del municipio de Juárez en 2016.“Mi hijo tiene obesidad”, reconoce Isabel. “Por lo mismo, para no quitarle de golpe los dulces y todo eso, tratamos de que se acostumbre a comer alimentos más saludables. Lo estoy llevando con una nutrióloga y está a punto de empezar el proceso, pero sí ha sido muy duro”.Según García Renovato, este panorama sucede mientras, en Ciudad Juárez, los índices de desnutrición han disminuido, pero, por el contrario, los de sobrepeso y obesidad han aumentado.“El problema con los niños es que si no prestamos atención en su infancia y adolescencia para que entren a su peso normal serán adultos jóvenes enfermos. El principal problema son enfermedades crónico-degenerativas que pueden presentar tempranamente”, explica.La especialista está convencida de que los padres, madres o cuidadores de los infantes tienen gran responsabilidad en esta situación, lo que se nota, por ejemplo, en el ausentismo que de su parte prevalece a la hora de atender las capacitaciones sobre hábitos nutricionales saludables.De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), el año pasado 2 mil 147 menores de entre 5 y 9 años usuarios del Sistema Estatal de Salud en Juárez fueron hallados con un índice de masa corporal (IMC) que los hace entrar en las categorías de sobrepeso y obesidad.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalla que, por ejemplo, un niño de 7 años debe poseer un IMC de alrededor de 15.5 para que su peso sea considerado “normal”.Si este valor ronda los 17 se trata de sobrepeso, pero si supera los 19, de obesidad, detalla el IMSS.García Renovato refiere que una de las acciones gubernamentales para frenar estas condiciones es el Programa de Control de Niños Sanos, donde especialistas vigilan el desarrollo de los menores y los envían a consulta médica y nutricional independientemente de su afiliación o no a las instituciones de salud.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.