Dan 23 años de prisión a niñera en juicio

La niñera Miriam Barradas García, de 46 años, pasará veintitrés años en la cárcel al ser sentenciada por un Tribunal Oral. Barradas García resultó responsable en la comisión de delitos de abuso sexual agravado y violación agravada, previstos y sancionados en los artículos 172 fracción I y 174 del Código Penal para el Estado de Chihuahua.En la acusación presentada por el Ministerio Publico se señaló que la mujer trabajaba en esa casa de la víctima como empleada doméstica y niñera; ella atacó al niño en siete ocasiones, en agosto de 2015, sin que se pudiera precisar la fecha exacta por la edad del niño.El primer hecho, al parecer, sucedió en el baño de la casa ubicada en el fraccionamiento Pradera de los Oasis, cuando Barradas le dio una cachetada al infante para someterlo. El segundo ocurrió durante una noche y otra vez en el cuarto del niño después de que ella lo golpeó en el estómago y la espalda.En el cuarto acontecimiento presuntamente Barradas se desnudó y le quitó la ropa al pequeño, el quinto también ocurrió en la vivienda y los otros dos hechos al parecer fueron abusos sexuales.Después de recibir las pruebas del MP y de los abogados defensores de Barradas García, la titular de un Tribunal de Enjuiciamiento unitario, Claudia Domínguez Curiel, concluyó que se probaron cinco hechos delictivos y la responsabilidad de la niñera.Lo anterior con la declaración de la víctima, de los hermanitos del menor y de la madre, así como los informes médicos y psicológicos.En cuanto a los dos delitos no probados ante el Tribunal, la jueza indicó que el MP trató de acreditar los hechos de manera general y al interrogar a la víctima la fiscal a cargo del caso no fue precisa.Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la madre del menor permaneció hospitalizada un mes, por lo que dejó a sus hijos al cuidado de Barradas García.LA FGE dijo que días después del regreso de la madre a su hogar se enteró de lo sucedido, pero ella logró aguantar su enojo y no se vengó por su propia mano, al esperar que la autoridad interviniera y lograra una sanción ejemplar.Julio César Zamarrón Guadián, de 51 años, fue sentenciado por un juez de Control, a compurgar una pena de seis años y siete meses de cárcel, por el delito de homicidio.El crimen fue cometido en agravio de su propio hermano Miguel Ángel Zamarrón Guadián, de 56 años, en hechos registrados en el 2016.La representación social dijo ante el juzgador que el pasado 16 de julio, en el domicilio ubicado en la calle Profesora Esperanza Rosales, en la colonia Independencia II, aproximadamente a las 21:30 horas, ambos hermanos iniciaron una discusión.Julio César lesionó a Miguel Ángel en diferentes partes del cuerpo con un objeto corto penetrante, las cuales a la postre le causaron la muerte, dijo la representación social. (Luz del Carmen Sosa)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.