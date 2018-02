Dejan cuerpo de James en la morgue

El cuerpo de James Martin Camacho permanece en el Servicio Médico Forense junto a una decena de cuerpos sin reclamar.El cadáver ya cumplió cinco días en la morgue y aún no es solicitado por su tutora legal, que es su madre, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).Dijo que Teraisa Mower, la madre de niño de 7 años, no ha comparecido ante la representación social y hasta el cierre de esta edición la corporación no contaba con información respecto a su arribo a esta frontera.Sin embargo, recientes publicaciones de Mower en la red social Facebook indican que ella está por llegar a la ciudad, ya que la Fiscalía la esperaba desde el jueves pasado cuando la contactaron para manifestarle la necesidad de su comparecencia ante el Ministerio Público.Respecto a los resultados del rastreo realizado el pasado viernes en los campos de cultivo contiguos al fraccionamiento Riberas del Bravo, donde fue encontrado el cuerpo el pasado martes, la FGE informó que será hasta la próxima semana cuando se tengan las conclusiones de los estudios forenses.En ese lugar fueron aseguradas cobijas, botellas de plástico, prendas de vestir y envoltorios de galletas y frituras que pudo haber ingerido el niño mientras deambulaba por la zona.Las investigaciones están encaminadas a establecer dónde y con quién permaneció James desde el 21 de enero, cuando salió de la casa en un descuido de la abuela paterna.El menor, según los primeros estudios, permaneció entre ocho y 10 días deambulando antes de su muerte por hambre y frío. El niño no ingirió alimentos en un lapso de siete días, lo que deterioró su estado de salud.La FGE informó que la familia del menor ha sido duramente criticada, por lo que fue necesario brindarles seguridad.Tanto Hugo, el padre de los niños Camacho, como su madrastra cuentan con documentación legal para ingresar a Estados Unidos.Mower había manifestado al Ministerio Público que autorizó al padre de su hijo viajar con los niños a Michoacán y presumiblemente pasaron a Juárez a saludar a la familia de Hugo.Ambos padres han optado por limitar su contacto con la ciudadanía ya que los han acusado de retener a su hijo, de privarlo de la vida o de permanecer indiferentes ante su desaparición y posterior muerte.El fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que el único delito que se percibe en este caso es la probable privación de la libertad de James, ya que al menos durante 20 días permaneció en un sitio con personas que lo alimentaron y no reportaron su localización. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.