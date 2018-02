Arrestan a hombre por abusar de prima ebria

Un hombre fue detenido y acusado de haber violado a su prima biológica, a quien presuntamente agredió aprovechándose que la víctima se encontraba ebria y también de la confianza existente derivada del lazo de consanguinidad que los une.El presunto responsable fue identificado en una audiencia pública como Ismael López Corral.En contra de él se ejecutó una orden de aprehensión y al ser puesto ante un Tribunal de Control fue acusado de que entre las últimas horas del día 20 de diciembre del año pasado y las primeras horas del día siguiente copuló a su prima, de 19 años de edad, cuando ella no contaba con la capacidad de resistir el hecho pues se encontraba bajo los influjos del alcohol.Hechos ocurridos en el domicilio ubicado en la colonia Andrés Figueroa.Al presentar la denuncia ante el Ministerio Público (MP) la víctima señaló que ese 20 de diciembre Ismael pasó por ella para ir a una discoteca donde se suponía que iban a estar otros familiares y su novio pero al lugar sólo llegaron unos amigos. Además explicó que aproximadamente a las 2 de la mañana se retiraron de lugar y ella ya iba ebria porque estaba muy triste por el aniversario luctuoso de su madre.La afectada también explicó que Ismael López la llevó a una casa donde ella se quedó dormida y cuando despertó su primo le estaba imponiendo la cópula y ella no pudo defenderse sólo sentía las lágrimas en su rostro.La agente del MP a cargo de la carpeta de investigación clasificó los hechos como constitutivos del delito de violación con penalidad agravada en términos de lo dispuesto por los artículos 172 fracción I y 175 apartados II y VII todos del Código Penal del Estado de Chihuahua.En el primero se establece una pena de seis a 20 años de prisión y en el segundo se indica que este castigo aumentará en dos terceras partes cuando se cometa con fracción II quebrantando la fe que tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto y en la fracción VII cuando entre la víctima y el agresor exista un vínculo por consanguinidad.Después de la formulación de cargos, un Tribunal de Control le impuso a López Corral la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de seis meses y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo lunes a las 10:00 horas. (Blanca Carmona)

