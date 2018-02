Exigen a Estado 'dejar de simular' en caso de feminicidios

Activistas exigieron al gobernador Javier Corral Jurado y al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, “dejar de simular” que trabajan para ofrecer justicia a las mujeres víctimas de desapariciones forzadas y feminicidios.En el marco del octavo aniversario de la desaparición de Idaly Juache Laguna –una de las adolescentes retenidas por una red de trata de personas en Juárez entre 2009 y 2010–, Norma Laguna Cabral, madre de esta menor, denunció que las autoridades fingen que cumplen los compromisos que contrajeron con ellas.Tras una marcha que inició en el cruce de las avenidas Constitución y Vicente Guerrero, donde ella fue vista por última vez el 23 de febrero de 2010, familiares de esta mujer y organizaciones sociales se plantaron en el extinto Hotel Verde, sitio donde las víctimas eran retenidas para ser prostituidas.“El 20 de febrero del año pasado le pedimos al fiscal general que hiciera un grupo especializado para nuestros casos. A finales de marzo, pedimos al gobernador un grupo especial para los casos del Valle de Juárez. Han transcurrido los meses en total lentitud que raya en la simulación del cumplimiento”, señaló Laguna Cabral.A pesar de la histórica sentencia del Arroyo El Navajo, los activistas consideran que la justicia no llegará hasta que Camilo Real Buendía, señalado como responsable de asesinar y prostituir a estas mujeres, esté sentenciado y no sólo detenido.Para reflexionar sobre la ausencia de su hija y lo que el caso implica, Laguna Cabral encabezó una marcha desde la plaza comercial donde se hallaba el negocio de Real Buendía, quien presuntamente vinculaba desde ahí a las víctimas con la red de trata, hasta el Hotel Verde.Los manifestantes fueron resguardados por agentes policiales estatales y elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) en su recorrido.“Nada más vemos al fiscal (Peniche Espejel) en muchas reuniones y en muchas fotos con todo mundo, menos acá, con nosotras”, reprochó la madre durante su pronunciamiento en el inmueble situado en la colonia Bellavista.Criticó que, a casi un año de los compromisos que hicieron el gobernador y el fiscal, ninguno de los dos se ha reunido nuevamente con ellas.“A casi un año, el grupo especializado para los casos concernientes en desapariciones de mujeres y feminicidios en Ciudad Juárez no cuenta con una coordinación, ni con fortalecimiento y seguridad para las y los integrantes del grupo que les permita continuar con las acciones de investigación”, señaló.

