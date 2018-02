Amenaza de muerte a vecinas; la aprehenden

Una mujer fue detenida acusada de haber amenazado de muerte a sus vecinas y un Tribunal de Control le ordenó enfrentar el proceso penal en prisión por la presunta utilización de un cuchillo.La arrestada es Claudia Verónica Salas.Los hechos al parecer ocurrieron el martes pasado en las calles Secoya y Miguel Hidalgo de la colonia Insurgente en contra de Olga Gabriela Campos Montoya y Maribel Rosales Zamora, cuando sin motivo aparente Salas les advirtió que las iba a matar.En la denuncia presentada por Olga Gabriela se documentó que el martes pasado aproximadamente a las 22:00 horas ella salió de su casa para meter su automóvil y su vecina Verónica le empezó a gritar “ te voy a tumbar los dientes, te voy a mandar al hospital de la chinga que te voy a poner. Al cabo ahorita te puedo matar”.La denunciante también precisó que vio a Claudia Verónica portando un cuchillo y decidió regresarse a su vivienda y llamar al 911 para pedir ayuda.Maribel Rosales también presentó la querella en la que explicó que ese mismo día se dirigía a una tienda de abarrotes y al caminar por la calle Secoya, Claudia Verónica espetó “te voy a matar” y le advirtió que no le iba a bajar a su música para luego tomar un cuchillo y volver a repetir que la iba a matar, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) a un Tribunal de Control en una audiencia pública realizada ayer en la novena sala de los juzgados locales.La fiscal indicó que el cuchillo fue arrojado por la ahora detenida a una propiedad donde no se encontraban los residentes, por lo que los elementos de la SSPM no pudieron recuperarlo. Sin embargo, una agente que participó en la aprehensión alcanzó a ver el arma.En su turno los abogados defensores de Claudia Verónica Salas le señalaron a la jueza de Control Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales que insultar no es un delito si no una falta administrativa y expusieron que su representada fue retenida por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) más de diez horas antes de poner a disposición del MP.La jueza también le impuso a la acusada la medida cautelar de prisión preventiva por el presunto uso de un arma blanca. (Blanca Carmona)

