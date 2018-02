Salvador Quiñónez, el jornalero agrícola que localizó el cuerpo de James Martin Camacho Padilla, de 7 años, manifestó ayer que no solicitará la entrega de la recompensa que ofreció la Fiscalía General del Estado (FGE).La FGE ofreció el pasado 30 de enero una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcionara información sobre el paradero del niño, desaparecido el domingo 21 de enero del fraccionamiento Riberas del Bravo y localizado sin vida el martes 20 de febrero.“No tengo ninguna intención de reclamar la recompensa”, expresó el trabajador, quien reside en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9.“Me siento impresionado, nunca me había pasado un caso así. Me hubiera gustado encontrarlo vivo”, expresó el hombre que localizó el cuerpo en medio de los surcos de algodón.Otro trabajador del rancho comentó que ese día utilizaron un tractor con una máquina especial para cortar las varas y en ese momento su compañero localizó el cuerpo del menor, por lo que se dio aviso a las autoridades inmediatamente.Dijo que la máquina tiene discos para remover la tierra y al pasar Salvador por los surcos vio un bulto y al descender del tractor se percató que se trataba del cadáver del niño.Mencionó que en días pasados habían visto a la policía y voluntarios realizar un rastreo, pero desconocía si pasaron por el lugar donde se encontró al niño o simplemente pasaron de lado sin percatarse de su presencia.Agregó que además del rastreo, una camioneta con bocinas y sonido recorrió la zona y perifoneó que andaban buscando al niño.

