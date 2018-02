El proyecto Juárez Iluminado tiene una revisión en curso de la Secretaría de la Función Pública por posibles violaciones a tres leyes estatales.En julio pasado, el Congreso solicitó de manera formal a la Secretaría de la Función Pública iniciar una revisión ante la posibilidad de que el Cabildo de Juárez hubiese violado la ley al aprobar que se comprometieran en garantía recursos municipales para el proyecto de sustitución de alumbrado público.Fuentes al interior de la dependencia confirmaron que se inició un procedimiento de revisión al acuerdo tomado el 26 de junio de 2017 donde el Cabildo de Juárez modificó acuerdos aprobados con anterioridad para comprometer ya no las participaciones federales sino las municipales como garantía de pago.Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública no respondió al Congreso del avance de la investigación, como consta en la correspondencia recibida por el Legislativo.En el escrito dirigido al órgano revisor los legisladores argumentaron que Juárez buscaba comprometer recursos municipales por más de dos administraciones (15 años en total), por lo que de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución local, se necesitaba la aprobación del Legislativo, por lo que la decisión del Cabildo era contraria a la legalidad.Dicha disposición establece que los municipios pueden contraer deudas y comprometer recursos por un período mayor al de la administración en turno: “siempre y cuando el pago de la deuda contraída y sus intereses no exceda el período de las siguientes dos administraciones municipales…, no exceda al 10% del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al que se hayan celebrado los contratos”.Se explicó entonces que, además de la Constitución, el acuerdo estaría contraviniendo la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios.Dentro del escrito dirigido a la SFP también se indicaba que de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el Municipio de Juárez no estaría en condiciones óptimas de comprometer más recursos, sin importar la fuente, por el nivel del endeudamiento existente en el Ayuntamiento.Se buscó conocer la postura de la SFP de forma oficial, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

