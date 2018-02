Desechan amparo vs 'Juárez Iluminado'

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad desechó ayer la demanda de amparo promovida contra el proyecto ‘Juárez Iluminado’ que encabeza el alcalde Armando Cabada Alvídrez, por lo que con esta resolución se da luz verde a la licitación para concesionar el servicio de alumbrado público.El recurso de queja fue resuelto a favor del Municipio al establecer el tribunal que la demanda de amparo promovida por la asociación civil Ciudadanos Vigilantes, representada por José Luis Rodríguez Chávez y otros ciudadanos, así como la suspensión que obtuvieron para impedir la licitación del proyecto, resultaron improcedentes.En la resolución se estableció que éstos no acreditaron tener interés legítimo que les afectara en sus derechos en caso de concretarse la licitación pública nacional que fue debidamente autorizada por el Cabildo y que actualmente se está concursando por parte del Municipio de Ciudad Juárez.La decisión del tribunal tiene como consecuencia que se deseche la demanda de amparo y queda sin materia la suspensión que había sido obtenida por Rodríguez Chávez y otros ciudadanos porque ya no existe el juicio del cual dependía.El alcalde informó ayer por la tarde que por unanimidad de votos, los magistrados decidieron respaldar la queja que debidamente fue argumentada por el Municipio, en el sentido de que no gozaban de legítima representación los quejosos encabezados por José Luis Rodríguez y la agrupación Ciudadanos Vigilantes que fueron quienes promovieron el amparo.“Con esto, para ser claros, se cancela el amparo promovido por dicho personaje y quienes le respaldaban además de unos partidos políticos y se autoriza al municipio para continuar con el proceso de licitación de Juárez Iluminado”, expresó.Cabada Alvídrez señaló que Juárez Iluminado es el proyecto más importante de esta administración, que tiene como único fin iluminar toda la ciudad, sin que esto represente un costo adicional al Municipio ni un crédito, sino que se costeará con lo que actualmente pagan todos los juarenses de Derecho de Alumbrado Público (DAP).“Pronto tendremos el 100 por ciento de nuestras luminarias nuevas, en tecnología led y por fin tener pues, un sistema de alumbrado público eficiente”, expresó.El presidente Municipal dijo que se va a continuar el proyecto bajo los mismos términos y recordó que Juárez Iluminado suspendió el proceso de licitación en la primera junta de aclaraciones con quienes compraron las bases de la licitación.“Convocaremos nuevamente la próxima semana a los cinco entes que han estado apoyando desde el comité de adquisiciones y que serán los jueces para determinar cuál es la empresa que ofrece las mejores condiciones y que realmente pueda soportar un proyecto tan importante, tan grande como este”, indicó.Los cinco entes que se sumaron al Comité Ampliado de Adquisiciones son la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chihuahua, Plan Estratégico de Juárez y el Consejo Coordinador Empresarial. (Salvador Castro/El Diario)201717 de abrilEl Ayuntamiento aprueba por mayoría concesionar el servicio de alumbrado público por 15 años a una empresa privada26 de junioEl Ayuntamiento acuerda que sea el Derecho de Alumbrado Público (DAP) la garantía de pago y en caso de que recursos no alcancen se comprometen los propios del Municipio1 de julioSe lanza la licitación pública nacional20 de julioEl Juzgado Sexto ordena suspendertemporalmente el proceso por el amparo que interpuso Ciudadanos Vigilantes27 de julioQueda firme resolución del juzgado201812 de eneroSe pide al máximo tribunal de México atraiga y resuelva el litigio. La semana pasada la Corte desechó la solicitud22 de febreroUn Pleno de Tribunales de Circuitodesecha la demanda de amparo

