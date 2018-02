Un misterio, muerte de James

La muerte del niño James, localizado este martes tras un mes desaparecido, es todo un misterio.La Fiscalía General del Estado ya determinó la causa de muerte que fue por hipotermia, pero no se ha establecido cómo es que llegó el menor al campo algodonero donde fue encontrado y tampoco dónde estuvo durante el mes que duró desaparecido.De acuerdo con el cuerpo, las evidencias encontradas y testimonios de vecinos de Riberas del Bravo, donde James Martin Camacho, de 7 años, desapareció y después fue localizado, el caso está plagado de incógnitas.El fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, indicó que las indagatorias siguen para determinar qué sucedió con James en los 20 días posteriores a su desaparición, ya que, la temporalidad de la muerte del niño es de ocho a 10 días, además de lograr establecer cómo es que el menor llegó al lugar donde falleció.El caso ha desatado sentimientos encontrados en la comunidad fronteriza, mientras unos exhiben su indignación hasta en redes sociales, otros lamentan y les desconcierta la noticia.“Hasta ahora en la investigación no se puede determinar la responsabilidad de alguien en el traslado de un cuerpo sin vida, lo que está establecido en el informe de necrocirugía y de criminalística de campo es que el niño llegó por su propio pie y sucumbió en ese lugar”, afirmó el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.Sin embargo su versión contrasta con lo relatado por vecinos de Riberas y trabajadores del campo algodonero donde se localizó el cuerpo de James, quienes aseguran que en ese lugar no se había visto al menor deambulando, además de que la zona ya se había rastreado.El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, dijo que, a pesar de no ser un experto, suponía que alguien había colocado el cuerpo ahí. “Sin ser yo un experto, me parece que el cuerpo del niño fue colocado ahí, y son parte de las dudas que tenemos los juarenses”, expuso ayer.Agregó que existen muchas dudas en el caso, pero es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado investigar exactamente qué fue lo que pasó.El ruido que producen los martillos al despedazar los trozos de concreto rompe la paz que impera en la calle Ribera del Cañón, epicentro de una dolorosa historia que consterna a toda una comunidad de vecinos en el suroriente de Juárez.A los vecinos les parece incongruente que James haya aparecido justo en un lugar donde previamente pusieron grandes esfuerzos para localizarlo, un extenso prado de algodones que colinda con la línea divisoria entre México y Estados Unidos.Los colonos muestran reticencia; no desean dar su nombre y, receptivos pero consternados, acceden a contar cómo se sienten.Una mujer cuenta que la desesperación del padre y la madrastra de James era tan grande que los otros moradores del fraccionamiento decidieron solidarizarse con ellos.“¿Qué pudo haber pasado? No lo sabemos. Van a surgir especulaciones. Que si el papá, que si la mamá. Pero, en realidad, nosotros que hemos andado con los papás hemos visto que no dejaron de buscar al niño. No sé en realidad qué pasó”, lamenta.El caso de James polarizó las opiniones en redes sociales, donde usuarios especulaban sobre una supuesta responsabilidad del padre del niño, Hugo Camacho.Algunos internautas calificaron como “sospechoso” el proceso de búsqueda y otros enviaron condolencias a los familiares del niño estadounidense.El fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López indicó que “el cronotanatodiagnóstico establece que la temporalidad de la muerte es de ocho a diez días, aproximadamente, y se establece en la necrocirugía que no hay contenido gástrico, es decir, que por más de siete días no comió nada”.El fiscal refirió que las primeras investigaciones arrojan que durante los primeros 19 días de su desaparición el menor pudo ser privado de su libertad y tal vez escapó o fue liberado.La certeza que tiene el Ministerio Público es que James llegó por su propio pie al sembradío de algodón donde murió sin que nadie le viera.Otra línea de investigación que sigue la representación social es que el niño haya permanecido oculto por temor, expuso el fiscal.Lo que ya quedó descartado, refirió Nava López, es que el cuerpo de James fuera colocado intencionalmente entre los surcos de algodón.Ayer el fiscal hizo énfasis en que el niño nunca estuvo en el campo algodonero durante los primeros 19 días de su desaparición, pero sí permaneció en un lugar contiguo a esta circunferencia.Nava López agregó que desde el martes por la noche, a través del Consulado General de Estados Unidos en México se contactó a la madre biológica, Teraisa Mower, quien se espera llegue a la ciudad en cualquier momento.