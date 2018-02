Lo encarcelan por evadir audiencias

Un hombre que incumplió en tres ocasiones en presentarse ante un Tribunal de Control para enfrentar cargos por los delitos de violencia familiar y lesiones, fue enviado ayer a prisión.Un juez de Control determinó que Isidro López Valles no tienen interés en someterse al proceso penal y que su conducta y la indiferencia del Ministerio Público (MP) han provocado que la víctima no tenga acceso a la justicia.López fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en noviembre del año pasado y ayer lo trasladaron a la décima primera sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Rafael Rosado Arcudia.El agente del MP a cargo del caso señaló que López fue citado a comparecer a una audiencia denominada “intermedia”, o de preparación a juicio oral, que se iba a realizar el 10 de octubre de 2016, pero no acudió.El 26 de febrero de 2017 López fue detenido y el proceso penal se reanudó permitiéndole continuar en libertad, con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, y se fijó otra diligencia para el 2 de mayo, a la cual tampoco no acudió.En esta última fecha Isidro fue declarado sustraído y se emitió una orden de aprehensión que fue ejecutada posteriormente. El 30 de noviembre de 2017 fue llevado nuevamente ante un juez de Control y se programó la “intermedia” para el 23 de enero de 2018, fecha en la que no volvió a presentarse.El miércoles pasado volvió a ser arrestado y ayer se desarrolló la audiencia en la que finalmente el MP pidió la prisión preventiva.Antes de que el juez resolviera, López tuvo la oportunidad de hablar. Argumentó que no había podido acudir porque estaba a cargo de su madre enferma, además reveló que tampoco cumplió con la cautelar consistente en acudir a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.“Déme una oportunidad. Yo no puedo cumplir con las firmas, no tengo electoral y ahí (en la Fiscalía de Ejecución de Penas) me cobran 750 pesos para poder firmar. Me hago cargo de mi mamá, bueno ella falleció hace unas semanas, y ahora cuidó a mi hermano de 12 años”, expuso.Sin embargo, el juez Rosado Arcudia dijo que es evidente que Isidro no quiere cumplir con la ley, lo que genera que se potencialice el riesgo para la víctima y que no avance el proceso penal ante la complacencia del MP.“Con todo respeto le digo que no ha acreditado el fallecimiento de su madre, ni que cuide a un hermano menor y tampoco la falta de credencial de elector, que es una obligación tramitarla para todos los mexicanos. A la víctima no le ha llegado la justicia pronta y expedita, el MP no ha tomado en cuenta esto en las anteriores audiencias”, señaló el juez para luego imponer un año de prisión preventiva a López Valles.El resolutor también fijó la audiencia “intermedia” para el próximo 8 de marzo a las 12:00 horas y ordenó citar a la víctima. (Blanca Carmona)