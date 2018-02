“Ya no nos sentimos seguros en ningún lado. Ya no podemos salir con libertad”, fueron las palabras de América Rivera, estudiante del segundo grado grupo ‘L’ de la Secundaria Federal 1.La noche del pasado sábado, el cuerpo calcinado de su compañero de clases Iván Alejandro Lizárraga Alarcón fue encontrado en una camioneta roja, junto con otros tres cadáveres, uno de ellos era de su padre.El hecho violento ha mantenido de luto a quienes estudian y laboran en dicho plantel; quienes recuerdan al adolescente como una persona alegre, muy cariñosa y bromista.“Siempre nos abrazaba y decía que éramos sus novias. Siempre trataba de que nos riéramos”, dijo Amy Hermosillo, otra de las compañeras, cuyas risas al recordar esos momentos contrastaron después con el llanto desenfrenado de los presentes.Los adolescentes ayer realizaron una ceremonia especial en un intento por rescatar la memoria de Iván, de homenajear su vida y de darle un último adiós.“Él era muy amable con nosotros, siempre fue muy divertido. Era la vibra buena de todos, era quien nos inspiraba a hacer las cosas, y era muy persistente, si le decían que no hacía bien algo lo hacía otra vez”, relató Amy.El sábado 17 de febrero Iván salió de su casa con su padre, Jesús Alejandro Lizárraga Reyes de 39 años; fecha en la que la familia los declaró desaparecidos.Por la noche de ese mismo día fueron encontrados los cuerpos carbonizados de cuatro personas del sexo masculino, en una camioneta Dodge Ram color roja con matrículas de Texas.“Nos dijeron que no lo encontraban, entonces empezamos a buscarlo, a preguntar en redes sociales si lo habían visto”, dijo la adolescente.Debido al estado de los restos no fue posible identificarlos hasta el martes pasado, cuando de manera oficial se dio a conocer que las víctimas eran dos padres de familia que fueron asesinados y calcinados junto con sus respectivos hijos, ambos adolescentes, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Junto con Iván y su papá, se encontraban los cuerpos de Raymundo Ramírez Aguirre y su hijo, de 17 años, Zauriel Ramírez Estrada, ambos nacidos en El Paso, Texas.La personalidad del estudiante conmovía a estudiantes, maestros y al propio director de la escuela, Sergio Chávez Acevedo, quien recordó que la Navidad pasada Iván se jactó de ser muy buen cocinero y preparó postres de bombones como regalo para todos.“Era un niño muy carismático. Esto ha sido muy fuerte, lo veíamos en los pasillos y nos saludaba, el impacto ha sido más fuerte para sus compañeros. Cuando nos enteramos del desenlace, ellos trajeron una foto de él y lo estuvieron colocando en su banca para tomar clases”, relató.Tras los Honores a la Bandera del turno vespertino, los estudiantes rindieron un minuto de silencio a la memoria de Iván, colocaron una fotografía y ofrendas florales en la explanada, y compartieron algunas palabras a su recuerdo.Al finalizar, soltaron al cielo un centenar de globos blancos, para después irse abrazados, agarrados de la mano y consolándose a tomar clases. (Karen Cano / El Diario)

