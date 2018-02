Interrogan a ministerial por supuesto cateo ilegal

Un agente del Ministerio Público (MP) fue sometido a un interrogatorio ante un Tribunal de Control y por parte del abogado defensor de dos hombres acusados de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y la variante de comercio.El defensor de José Guadalupe Ruiz, apodado “El Lomas”, y Gerardo Omar Ruiz Adame, busca probar que el fiscal y los agentes ministeriales no cumplieron con las formalidades de ley para efectuar un cateo en el que se aseguraron diversas cantidades de mariguana, cocaína y heroína, así como cartuchos.El pasado 15 de febrero agentes ministeriales dieron cumplimiento a una orden de cateo emitida por el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce, en una casa ubicada en la calle Joaquín Castellanos número 7330 de la colonia Héroes de la Revolución.En el inmueble fueron arrestados José Guadalupe, Gerardo Omar y un menor de edad.Desde la primera audiencia, realizada el domingo pasado y también ayer, el abogado defensor de los adultos presentó a la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza los videos captados por el circuito de cámaras de otras viviendas ubicadas frente a la propiedad cateada.En estos se ve la llegada de varias camionetas sin siglas y el momento en que los ministeriales descienden de esos vehículos. Algunos se avocan a dar seguridad perimetral y otros tumban los candados de la puerta principal con marros.El material no tiene audio o al menos en la diligencia donde fueron exhibidos no se escuchó, por lo que no se pudo oír si los agentes estatales anunciaron su llegada con signos audibles como afirmó el agente del MP que fue interrogado y estuvo al mando del cateo, Carlos Laredo Cisneros.El representante social fue sometido a un interrogatorio de varias horas por parte del defensor, quien pretende acreditar que no se cumplió con los requisitos contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNNP) para llevar a cabo el cateo.Sin embargo, el fiscal a cargo de la audiencia le dio lectura al acta circunstanciada que se levantó al momento del cateo, en la que se estableció que hubo testigos y se cumplieron con las formalidades.El fiscal interrogado afirmó que los ministeriales utilizaron su voz para llamar a los moradores de la vivienda y al no ser atendidos rompieron los candados porque contaban con la autorización de un juez, es decir, con la orden de cateo.La jueza decretó un receso y la diligencia se reanudará hoy a las 10 de la mañana para que dé a conocer si vincula o no a proceso a Ruiz y Ruiz Adame.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.