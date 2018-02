Una veintena de trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech) se unieron ayer de manera pública a la solicitud de destitución de la rectora, Victoria Esperanza Chavira, que ya existe en otros campus ubicados en diversas partes del estado.La razón es que están inconformes con el manejo de la rectoría y la imposición de un director en el lugar donde trabajan.“Su administración ha sido violenta y autoritaria y hay evidencia de que utiliza los recursos de la universidad para su beneficio”, dijo el profesor Rigoberto Martínez, director del plantel.Los profesores refrendaron las quejas que se han dado principalmente en Chihuahua Capital, en donde acusan a la rectora de haber organizado un congreso con exponentes que provienen de una escuela particular llamada Instituto Regional de la Familia, cuya dueña es ella.“Nos dio ‘becas’ para asistir al congreso, pero esas becas se pagaron con nuestros recursos, con los de la escuela”, dijo el maestro.Mencionaron que en diciembre del año pasado, en el campus de la localidad, se les impuso el director José Luis Servín, quien no trabajaba dentro de la casa de estudios al momento de obtener el nombramiento, a quien acusan de usar los recursos de la Upnech para su propio beneficio.Al respecto, Servín declinó a dar una entrevista a este medio, pues su agenda de trabajo no se lo permitía y dijo que lo haría en otro momento.“Ha hecho una serie de programas que nos ha impuesto sin consultar a nadie, la mitad de estas instalaciones no las estamos utilizando porque ella decidió imponer un programa de inglés sin consultarlo. Nosotros estamos padeciendo una serie de políticas que son sólo decisión de ella, que nos impone de manera autoritaria”, dijo.También indicaron que está atentando contra derechos de trabajadores, sobre todo administrativos, que ya habían sido adquiridos desde hace años.“Nuestras jornadas de trabajo como administrativo son de 7 horas cuando se trabaja continuo, y la señora nos hace saber que en lo futuro vamos a trabajar 8 horas; siendo que era un logro que se había tenido desde que estábamos como UPN de Ajusco”, dijo Humberto Rodríguez, trabajador del campus.En total son 21 trabajadores los que se posicionaron formalmente a través de un oficio que hicieron llegar a las autoridades educativas.Señalaron que a partir de entonces están sujetos a lo que los demás inconformes ubicados en la capital del estado decidan, y tomarán las acciones que se deriven de allá.

