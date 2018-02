Ganan trabajadores mitad de demandas laborales

Alrededor de la mitad de las demandas laborales se resuelven a favor de los trabajadores que las interponen en contra de las empresas o patrones que los despidieron, dio a conocer Ismael Dávalos García, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).En rueda de prensa conjunta con Hugo Gamboa, procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo, señaló que en el 2017 esa instancia laboral recibió 4 mil 950 demandas.Indicó de que los laudos (o resoluciones) que se van emitiendo, la mitad son en favor de los trabajadores y no son definitivos, ya que la parte que pierde puede solicitar una revisión en segunda instancia interponiendo un juicio de amparo.“No hay que perder de vista que en materia laboral existe una instancia adicional en los juicios, que es la parte del amparo. Nuestros laudos están sujetos a una revisión posterior por parte de los tribunales colegiados cuando las partes consideren que pueden tener elementos para cambiar las decisiones”, añadió.Dávalos García dijo que el promedio de fallos es diferente en las Juntas Especiales.“Eso evidentemente no refleja una realidad total, porque en JLCA nuestras demandas se dividen por competencia. En lo que refiere a la Junta Especial 1 hay muchos negocios pequeños que no necesariamente están bien asesorados, entonces la incidencia de laudos condenatorios es mayor que en la Junta Especial 2, que atiende los casos de las maquiladoras”, explicó.Dijo que los trabajadores pueden recurrir a la asesoría gratuita que brinda la Procuraduría del Trabajo, la cual a partir del 29 de enero se encuentra aledaña a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en sus nuevas oficinas ubicadas en la esquina del Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.En las nuevas oficinas se tenía contemplado instalar salas de juicio oral, pero estas fueron descartadas de momento en tanto el Congreso del Estado crea las reformas secundarias a la Ley Federal del Trabajo, que permitan la creación este año del Centro de Conciliación Estatal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.