La condición de autismo, falta de alimento y las temperaturas ambientales hacen improbable que James Camacho haya deambulado por 20 días y avanzado casi 2 kilómetros lejos de su hogar, consideraron médicos.Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección especializada en Salud de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco) de Juárez, explicó que tanto las condiciones climatológicas como el posible daño por no ingerir alimentos ocasionan daños severos al organismo.“Es materialmente imposible que un niño sobreviva tanto tiempo a la falta de alimentos, a la falta de agua y sobre todo a las temperaturas que tuvimos, porque si es que anduvo deambulando estuvo expuesto al calor y al frío, tendría que haber tenido deshidratación.“Médicamente es imposible que dure tanto tiempo bajo la condición física a la que fue sometido y por la falta de nutrientes, es imposible”, apuntó.En el mismo sentido se pronunció el pediatra Manuel Nodal, quien dijo en entrevista que aunque no conoce las particularidades del caso, la respuesta normal del organismo de un niño de 7 años ante un ambiente tan adverso no es la de sobrevivir por 20 días, tiempo que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado estuvo vivo James.“Veinte días es increíble, no va con la conducta habitual de un niño que no haya comido y haya podido recorrer esa distancia. No es lógico. Tantos días es inadmisible”, apuntó.Nodal recordó que la condición de autismo de James acortó aún más las posibilidades de sobrevivencia.“El niño autista no tiene forma de buscar salvarse. El niño autista no cuenta con el sentido de sobrevivencia que se encuentra de forma regular en otras personas”, dijo el pediatra.Ambos especialistas explicaron que las condiciones climatológicas del invierno en Juárez no permitiría la sobrevivencia del menor si estaba solo, sin acceso a agua o alimento y sin ropa adecuada para abrigarse.“Los órganos van perdiendo sus funciones. En el caso de James debería tener 100 latidos por minuto por su edad y pudo haberlos reducido a 40, 50 y comenzó a perder la funcionalidad y cuando no hay latidos comienza a no llegar sangre oxigenada al cerebro y por eso se genera la cuestión de la confusión, la somnolencia y la torpeza en los movimientos, hasta que pierde el conocimiento, se cae y comienza prácticamente a morir”, indicó Soberanes.