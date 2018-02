Permanece cuerpo de James en el Semefo

El niño James Martín Camacho Padilla, de 7 años, quien fuera localizado muerto el pasado 20 de febrero, cumple 48 horas en la cámara de refrigeración del Servicio Médico Forense, ya que la madre Teraisa Mower no se ha presentado a identificar el cuerpo.“El motivo de la tardanza en la entrega del cuerpo es que la madre biológica tenía la custodia legal del menor James Martín y necesitamos a que ella comparezca para entregar el cuerpo y realizar las diligencias correspondientes”, dijo hace unos minutos el fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.La madre del menor estuvo en esta ciudad; sin embargo se regresó a Washington.El cuerpo del menor que murió de hambre y frío al pasar los últimos siete días de su vida sin agua ni alimento, permanece en los congeladores del Semefo y así se quedará hasta que la mamá acuda y oficialmente reclame el cadáver, dijo el fiscal.“Hemos tratado de localizar y notificar a la madre biológica del menor por medio de las autoridades consulares de Estados Unidos, hemos estado trabajando en este procedimiento desde el hallazgo del cuerpo y no hemos tenido una respuesta satisfactoria”, dijo el fiscal.El abogado confió en que las autoridades estadunidenses localicen a la madre de familia y procedan a trasladarla a esta ciudad para que concluyan con el proceso de identificación y entrega del cuerpo.Posteriormente corresponderá a ambos padres biológicos decidir el punto donde sepultarán los restos del niño reportado como ausente desde el 21 de enero, dos días después de que Hugo Camacho, su pareja sentimental y sus tres hijos llegaran a Juárez procedentes de Washington.La familia llegó el viernes 19 de enero a la casa ubicada en la calle Rivera del Cañón 452 del fraccionamiento Riberas del Bravo. El domingo 21 de enero, Hugo y Verónica acudieron a un mercado cerca de la colonia y dejaron James, quien padecía un Trastorno del Espectro Autista (TEA), y este salió de la casa de la abuela paterna que se descuidó unos minutos.El niño estadunidense murió de frío y su estado de salud era bastante precario, tras pasar más de siete días sin probar alimento, reveló el fiscal.“No hay duda en la causa de muerte, se hizo la necrocirugía bajo protocolos muy estrictos para llegar a la conclusión que el niño murió por hipotermia”, dijo el fiscal.“El cronotanatodiagnóstico establece que la temporalidad de la muerte es de ocho a diez días, aproximadamente, y se establece en la necrocirugia que no hay contenido gástrico, es decir, que por más de siete días no comió nada. El niño no sufrió abuso sexual, ni presenta huellas de violencia externa”, agregó Nava López.La madre del niño estuvo unos días en esta ciudad y luego regresó a Estados Unidos junto con una de sus hijas. Las condiciones socioeconómicas de la mujer no eran favorables, por lo que permitió a su exesposo trasladarse a Juárez junto a sus tres hijos.Cada uno de los padres tiene ahora a uno de sus hijos a su lado, mientras James espera que lo reclamen en la morgue.

