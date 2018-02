Desaparecen dos hombres y un alumno de secundaria

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer este jueves por la tarde los reportes por desaparición de tres hombres: Alejandro Varela Martínez, de 27 años; Juan Ángel Crispín González, de 24 años y Efraín Leonardo Grado Méndez, de 15 años y estudiante de la Secundaria Técnica #93.Alejandro Varela Martínez desapareció el 7 de enero cuando fue visto en el fraccionamiento Bosques de Salvárcar. Viste un pantalón azul y tenis azules; como seña particular tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la leyenda “Kevin”, otro en el antebrazo derecho con la leyenda “Leticia” y un tatuaje en la muñeca con tres letras X.Juan Carlos Crispín González de 24 años desapareció el 19 de febrero en la colonia Durango a las 19:30 horas; al momento de su desaparición vestía una playera blanca, un pantalón de mezclilla azul y tenis negros.El lunes 19 salió de su casa aproximadamente a las 19:30 horas para dirigirse a una tienda comercial y no volvió a su hogar.El adolescente Efraín Leonardo Grado Méndez, de 15 años, desapareció el 20 de febrero del fraccionamiento Senderos de Oriente.El menor viste una pantalonera azul marino con líneas azul cielo a los lados, que pertenecen al uniforme deportivo de la Secundaria Técnica 93.El adolescente ya no regresó a casa después de clases, según el reporte por ausencia.La FGE ayer difundió las pesquisas de estas tres personas y sí usted los reconoce y sabe de su paradero, favor de comunicarse al teléfono 656 629 3300, extensiones 56455 y 58132, de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.