Rechazan seis de cada 10 solicitudes de topes

Más de la mitad de los topes que los ciudadanos solicitan se construyan en calles o avenidas son rechazados por Control de Tráfico, pues de cada diez, seis no son factibles, dio a conocer la Dirección General de Tránsito Municipal.Aun así, en la ciudad hay muchos topes sin permiso que obstruyen calles y causan contaminación.Debido a ello, la comisión de Desarrollo Urbano empezará a explorar en mesas de trabajo la posibilidad de crear un reglamento para la construcción de reductores de velocidad, dio a conocer el regidor José Ubaldo Solís.“Hemos recibido algunas quejas y denuncias y visto de presencia propia, en algunas partes de la ciudad, que existen muchos reductores que no están regulados”, aseguró.En la ciudad hay 200 topes que están autorizados y el resto se colocaron de manera arbitraria, por lo que se analizará esta situación en lo jurídico, ambiental y técnico, expuso.“Generan contaminación ambiental, porque el vehículo tiene que desacelerar y acelerar al momento de pasar por el mismo. Consideramos que tenemos que buscar la seguridad de los peatones, pero también tenemos que ver los demás aspectos”, explicó.Dijo que con el reglamento se eliminarán topes que ya existen y que no cumplen con las especificaciones, y se regulará la construcción de los nuevos.El procedimiento para que el Municipio construya desaceleradores es solicitarlo en la Dirección de Desarrollo Urbano. Luego Control de Tráfico, que depende de la Dirección General de Tránsito, analiza la petición para determinar si es factible.En caso que sea viable, la Dirección de Obras Públicas lo construye, explicó la vocera de Tránsito, Alejandra Solís.“Se revisa el tamaño del tope que se solicita y se checa el tamaño de la calle que va a atravesar, si existe señalética o tráfico en la calle, y que no estorbe para la circulación o que no afecte el límite de velocidad máximo permitido”, señaló.Dijo que tampoco debe estar muy cerca uno de otro, y que no haya altos o semáforos en la arteria.Este año se han recibido 11 solicitudes para construir desaceleradores, dio a conocer.Semanalmente, Control de Tráfico recibe aproximadamente 10 solicitudes de ciudadanos que desean colocar topes en alguna vía.De esta cantidad, un promedio de seis se rechazan por no cumplir con las especificaciones necesarias, se informó.Solís dijo que las mesas para revisar la creación de un reglamento para la construcción de desaceleradores de velocidad estarán integradas por personal de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Tránsito, y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.En esta labor también participará la comisión de Obras Públicas, y el análisis arrancará en unos diez días, aseguró.

