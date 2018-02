Son becas un alivio para alumnos del ITCJ

Sin un programa de becas, Jocelyn Muñoz, estudiante de ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), se hubiera visto imposibilitada para poder pagar su inscripción este semestre.“De los 2 mil 600 pesos que eran sólo pagamos 200. De otra forma no la hubiéramos hecho, hubiéramos sacado convenio”, dijo.Su promedio de 90 le facilitó acceder a este beneficio, pues aun cuando mantiene un trabajo en una empresa maquiladora al mismo tiempo que sus estudios, no siempre alcanza.“Sólo fuimos al departamento de becas y ahí tuvimos que llevar nuestros documentos. Esto es muy bueno porque nos estresamos a veces por no saber cómo conseguir el dinero”, relató Aldo Reyes, compañero de clases de Jocelyn, quien es otro de los beneficiados.Lo anterior ayer durante una ceremonia en donde se hizo la entrega simbólica de estos apoyos, a través de la fundación Fondo Unido Chihuahua y con recursos de empresas maquiladoras de la ciudad.Las empresas que colaboraron son Edumex, Bosh y Lear, quienes enviaron representantes a esta ceremonia para hacer la entrega de 220 becas, que en su conjunto implican una donación de 528 mil pesos.Hermenegildo Lagarda Leyva, director del ITCJ, dijo que este es sólo uno de los programas de becas con los que se beneficia al 70 por ciento de los estudiantes.“Esto se une a becas de la misma institución, alimenticias, del Gobierno federal y estatal”, indicó.Explicó que año con año reciben dinero para el ofrecimiento de un número de becas similares por parte de empresas adheridas a Fondo Unido Chihuahua.“En este caso el Tec de Juárez ha sido beneficiado y es una gran aportación y apoyo para que nuestros estudiantes se desarrollen de una forma holgada económicamente. Tenemos mucho talento, pero a veces necesitan de impulsos como este”, dijo.

