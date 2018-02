Un hombre fue vinculado a proceso penal por el delito de fraude procesal, presuntamente cometido al alterar un documento privado para obtener un lucro por 15 mil 525 dólares.El acusado es José Alberto Ruvalcaba Hernández, quien ha comparecido de forma voluntaria a las diligencias ya que no se le fijó ninguna medida cautelar.En la acusación formulada por una agente del Ministerio Público (MP) estatal y ante un Tribunal de Control, se señala que el 26 de enero de 2015 Ruvalcaba presentó una demanda ejecutiva mercantil, radicada bajo el expediente civil 77/2015 en el Juzgado Tercero Civil, en contra de José Alfredo Saucedo Palma utilizando un convenio alterado.De acuerdo con la autoridad investigadora, Ruvalcaba usó un espacio que había en el documento para insertar un sello en donde se leía “debo y pagaré 15 mil 525 dólares”, lo que se consideró como la alteración de elementos de prueba ya que el convenio presuntamente indujo al error al titular de un juzgado Civil.Al parecer ese convenio alterado se tomó como un pagaré y como consecuencia el juzgado Civil dictó una sentencia condenatoria a favor de Ruvalcaba y en contra de Saucedo Palma, a quien se le impuso la obligación de pagar ese monto más los gastos del juicio.Como consecuencia de dicha sentencia, un juez declaró la adjudicación del 50 por ciento de un bien inmueble embargado a Saucedo Palma.La acusación por el presunto delito de fraude procesal fue presentada ante el juez de Control, Juan Melitón Hernández Ponce.Los abogados defensores de Ruvalcaba le indicaron ayer al juez que no existen los testigos que dice tener el MP, pues ni al juicio civil ni al mercantil acudieron.Los litigantes también objetaron una pericial en grafoscopía al referir que el perito que llevó a cabo ese estudio no está acreditado como tal porque le faltan documentos.Después de un receso de más de dos horas, el juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ruvalcaba Hernández al considerar que sí hay datos de prueba para presumir que se cometió el delito de fraude procesal agravado contemplado en el Artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua.Respecto a la inconformidad de la defensa, el juzgador dijo que en la etapa de investigación complementaria el MP puede buscar a los testigos y revisar lo relativo al perito. (Blanca Carmona)

