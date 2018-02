Un hombre fue sentenciado a 30 años de prisión al ser encontrado culpable de extorsionar a su ex pareja sentimental, a quien le exigió dinero para no difundir en las redes sociales y en el ámbito laboral de ella imágenes de las relaciones sexuales que sostuvieron.Un Tribunal de Enjuiciamiento dio por acreditado que Édgar Arturo Pérez Infante le exigió dinero a la víctima y lo condenó a la pena mínima prevista para el delito de extorsión agravada. El Ministerio Público (MP) no solicitó el pago de la reparación del daño.La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– señaló que el 14 de septiembre de 2015 comenzó a trabajar en una fábrica y a mediados del siguiente mes inició una relación de noviazgo con Pérez Infante. Explicó que con el consentimiento de ella, Pérez tomó un video del momento en que sostuvieron relaciones íntimas.En enero de 2016 Pérez Infante le pidió dinero prestado a la víctima y ella le respondió que no estaba en posibilidades económicas de ayudarlo. Posteriormente él comenzó a amenazarla con publicar el material en las redes sociales y en la fábrica si no le entregaba efectivo.Por lo que los días 12, 17 y 25 de febrero de 2016, así como el 8 de marzo siguiente, ella le entregó joyería a Édgar Arturo.El 8 de marzo, antes de la entrega, la víctima denunció la situación a elementos de la Policía Estatal Única (PEU) y ellos implementaron un operativo que llevó a la detención de Pérez Infante en las calles Corregidora y Amado Nervo, después de que él recibió unas joyas y las dejó en prenda en una casa de empeño.Al momento de la detención a Pérez Infante se le aseguraron tres papeletas de empeño a nombre de él y correspondientes a una cadena, un dije, una esclava y unos broqueles propiedad de la víctima.El fallo condenatorio fue emitido el pasado 14 de febrero por un Tribunal de Enjuiciamiento integrado por las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Eva Zúñiga. La pena de 30 años de cárcel fue definida la tarde del martes pasado y notificada al reo el día de ayer.

