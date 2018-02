Hallan a Pemex transa en venta de acciones en el estado

Petróleos Mexicanos (Pemex) cometió diversas irregularidades en la venta que hizo a la empresa privada Ienova de las acciones que tenía en la firma denominada Gasoductos de Chihuahua (GdeC).La venta se realizó en septiembre de 2016, y una revisión presentada ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que “no se realizó en las mejores condiciones para el Estado”, debido a que los 22 mil 684.7 millones de pesos que pagó Ienova se podrían haber recuperado en 15 años.“Dejó en particulares un negocio rentable”, dice la ASF. “En 2015, PTRI (Pemex Transformación Industrial) registró por el método de participación 1,018,892.1 miles de pesos, al reconocer el valor de sus acciones, por lo cual Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V., era una empresa rentable y en crecimiento”, agrega el documento.GdeC administra, entre otras instalaciones para transporte de energéticos en diferentes partes del estado y el país, el gasoducto de 37.7 kilómetros procedente de El Paso y que llega a la estación de compresión de energía denominada “Gloria a Dios”, ubicada al sur de Ciudad Juárez.También tiene siete subsidiarias, entre ellas Gasoductos de Noreste y Ductos y Energéticos del Norte, que obtuvieron los permisos para utilizar los dos tramos del gasoducto Los Ramones, que atraviesa Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.Ienova (siglas de Infraestructura Energética Nova) es filial en México de la firma californiana Sempra, y cuenta con diversos exservidores públicos del Gobierno federal en su consejo de administración, como el exsecretario de Comunicaciones del sexenio de Ernesto Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán.Desde 2010 compró el 50 por ciento de las acciones de Gasoductos de Chihuahua, convirtiéndose en socia a partes iguales de Pemex, por lo que, con la compra de septiembre de 2016, dice la ASF, se convirtió “en el transportista de gas natural privado más grande de México”.El reporte de la venta de estas acciones forma parte de la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del Gobierno federal correspondiente a 2016.Otra de las irregularidades detectadas por la ASF es que, si bien la venta de GdC fue una medida para enfrentar la caída de los precios del petróleo, no se comprobó que la empresa no fuera un activo estratégico para la antes paraestatal.“La entidad no cuenta con una estrategia de negocios a corto, mediano ni largo plazo; tampoco tiene definido cuáles activos son centrales para la empresa y cuáles no”, advierte la ASF.Pemex también incumplió su ofrecimiento de usar el dinero de la venta de GdC “en proyectos con altos rendimientos”, ya que “se comprobó que esos recursos ingresaron a una cuenta de PEMEX y se integraron al flujo de efectivo de operación, y se informó que no se etiquetaron a ninguna partida especial”. (Sandra Rodríguez)

