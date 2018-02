Contactos de emergencia

A las complicaciones que existen en la localidad para poder conseguir unidades de sangre en caso de procedimientos médicos debido a la poca donación altruista, se le suma que algunos tipos de sangre, específicamente el O negativo, es a veces ‘imposible’ de conseguir.“Cuando sabemos de donadores que tienen ese tipo de sangre, incluso les pedimos que nos den su contacto para emergencias, porque cuando la necesitamos a veces no encontramos por ningún lado y se complica todo”, dijo Mónica Galindo, una de las coordinadoras del Banco de Sangre y Unidades de Aféresis (Bansua).Ante ello, invitó a las personas a que sean conscientes de la necesidad que se tiene en este ámbito, y a unirse a la causa acudiendo a los bancos de sangre de la localidad.Lo anterior, ayer durante una campaña de donación altruista que realizaron en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Esta actividad se realizó desde las 8 de la mañana, y en ella participaron decenas de alumnos de los diferentes programas académicos, que acudieron al edificio de posgrados para donar.Ramón Arcos, técnico de Bansua, dijo que esta era la primera ocasión en que llevaban a cabo la campaña de donación de sangre en la UACJ y que habían logrado tener una buena respuesta por parte de los estudiantes.“La sangre que se obtiene por las campañas de donación se procesa en laboratorios del hospital Poliplaza y se clasifica para atender las necesidades que se presentan en esta institución y otras de la ciudad”, dijo.Otras campañas que se han realizado por parte de Bansua han sido en plantas maquiladoras, pero los resultados no han sido tan favorables como el que se registró en la UACJ, dijo.Dijo también que en el proceso de analizar la sangre se puede detectar si los donantes tienen algún padecimiento y lo desconocen, por lo que los resultados de los análisis se notifican a la persona, a fin de que acuda a recibir atención médica.Se contempla que el próximo 14 de marzo acudan al Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA) de la UACJ, a la misma hora, por lo que hacen un llamado a los estudiantes a que se unan a la causa.Los que deseen donar sólo deben acudir con una identificación que acredite la mayoría de edad, con un almuerzo ligero que no incluya lácteos; si cuentan con tatuajes y perforaciones que tengan más de un año de antigüedad, y sin estar tomando medicamentos.Es importante también, en el caso de las mujeres, que no se encuentren menstruando o dando leche materna, y en el caso de las personas con hipertensión, estás también pueden donar en tanto mantengan sus niveles de presión normales.Especialistas señalan que a través de estas campañas la donación altruista va en aumento.Según datos de la Jurisdicción Sanitaria II, esta se incrementó en 19 por ciento de un año a otro. Y que tan sólo en el 2017, 6 mil 575 personas donaron este tejido sin esperar nada a cambio a través de distintas campañas de captación. (Karen Cano / El Diario)Al año, un hombre puede donar 4 veces, mientras que la mujer 3, de acuerdo con la Cruz RojaO+O-A+A-B+B-AB+AB-

