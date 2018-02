Expulsados del Sindicato siguen sin perder derechos

Los cuatro empleados que el jueves pasado fueron expulsados del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) siguen sin perder sus derechos sindicales, ya que en esta decena –que se cumplió ayer– se les descontaron sus cuotas.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, explicó que oficialmente el Municipio no ha recibido ninguna notificación de este proceso de parte del Sindicato.“Seguimos siendo personal sindicalizado nos siguen descontando nuestras cuotas y nuestra plaza sigue siendo sindical, hoy es día de pago y aparecemos con el mismo estatus”, dijo ayer Luis Enrique Cárdenas Anaya, uno de los cesados.Agregó que cada decena el Sindicato les descuenta una cuota que corresponde al 4 por ciento de su salario.El oficial mayor explicó que el lunes acudieron dos integrantes de la mesa directiva del organismo sindical para notificarle que los cuatro trabajadores habían sido dados de baja del SUTM.“Hasta el momento lo que nosotros tenemos es que siguen siendo sindicalizados puesto que no hemos sido notificados de ningún cambio”, expuso.Dijo que la Administración Municipal debe recibir un documento oficial por parte del Sindicato acerca de esta resolución para dejar de hacer las retenciones a los empleados.“Estamos analizando qué es lo que aparentemente sucedería, hasta donde tengo entendido ellos siguen recibiendo lo que ya les pagaban y ellos se van a ahorrar dinero que le daban al Sindicato”, expuso.Los empleados sindicalizados del Municipio reciben bono de canasta básica en la primera decena de cada mes, además de transporte en la última decena, un bono anual por asistencia en enero y el ahorro.Sin embargo, el oficial mayor dijo que los empleados expulsados podrán seguir recibiendo estos beneficios, porque una vez que los obtienen, no los pueden perder.La asamblea general del SUTM decidió expulsar la semana pasada a cuatro agremiados por injurias, manifestarse ilegalmente y otros motivos que se consideraron graves.Los cesados son Mauricio Martínez Reyes, René Estrada Cabrera, Rigoberto Estrada Cabrera y Luis Cárdenas Anaya, quienes a finales del año pasado denunciaron irregularidades en el manejo de los recursos del organismo sindical por parte de sus líderes.

