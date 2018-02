Dos padres de familia y sus hijos, los 4 calcinados

La identificación oficial de los cuatro hombres localizados carbonizados en el interior de una camioneta Dodge Ram color roja con matrículas de Texas, impactó hasta a los propios investigadores.Dos padres de familia fueron asesinados junto a sus respectivos hijos, ambos adolescentes, y luego calcinados, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Las víctimas son: Jesús Alejandro Lizárraga Reyes, de 39 años, originaron de Mazatlán, Sinaloa, y su hijo Iván Alejandro Lizárraga Alarcón, de 14, desaparecidos desde el sábado 17 de febrero, poco después de las cinco de la tarde en la colonia El Barreal.Además, los paseños Raymundo Ramírez Aguirre y su hijo de 17 años, Zauriel Ramírez Estrada, de 17 años, ambos nacidos en El Paso, Texas.El fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo ayer que por las condiciones en que quedaron los cuerpos no fue posible el reconocimiento a simple vista.Por esto fueron necesarios los estudios de genética forense y las entrevistas con las familias que reportaron como desaparecidos a sus seres queridos.Los agentes de la Agencia Estatal Investigadora están avanzando en esta investigación para establecer el móvil y que el multihomicidio no quede impune.Ayer los familiares de las víctimas recibieron múltiples condolencias a través de las redes sociales.Trascendió que Iván Alejandro era estudiante de la Secundaria Federal Uno y sus compañeros habían sido notificados del crimen de su amigo.Como se informó, el sábado a las 20:50 horas fue reportado el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados en el interior de una camioneta Ram 2004 roja. Uno de los cuerpos quedó tan carbonizado que no lograba determinar sexo y edad.La unidad fue abandonada en el cruce de las calles Las Alturas y Aire de la colonia Villa Esperanza,Al día siguiente la familia Lizárraga Alarcón empezó a difundir las pesquisas, ya que la FGE no difundió oficialmente el documento.“La familia está muy angustiada. El tiempo es crucial, gracias por compartir”, pidieron los allegados de los dos hombres desaparecidos a través de la red social Facebook.Jesús Iván Lizárraga Reyes era originario de Mazatlán, Sinaloa, medía 1.70 metros, pesaba 70 kilos y su tez era morena, vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa color beige y un chaleco tipo chamarra. Como señas particulares se informó que tenía el dedo derecho anular paralizado.Su hijo Iván Alejandro Lizárraga Alarcón nació en esta frontera, medía 1.51 metros, pesaba 50 kilos, era de complexión regular y de tez blanca.La familia describió que como seña particular tiene lunares pequeños en el rostro y vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera de color gris y tenis color blanco con gris.Hasta el momento la FGE sigue varias líneas de investigación.Ayer trascendió que los cuerpos de los ciudadanos estadunidenses serán enviados a El Paso, Texas.

