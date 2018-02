Suman municipales 15 quejas en 2018

Era poco después de las nueve de la mañana del pasado viernes 16 de febrero cuando un grupo de policías municipales ingresó sin orden de cateo en una vivienda del fraccionamiento Cerrada de San Pedro y arremetió a golpes contra una pareja.“Entraron sin tocar; quebraron la chapa; me pusieron una bolsa en la cara; me pegaban en el estómago (…) Nos pedían droga; que sacáramos la droga de donde estaba”, relató uno de los afectados, de 26 años y quien pidió no ser identificado.“Me hincaron en el piso y empezaron a golpearnos; empezaron a sacar las cosas de mi cuarto y agarraron el dinero que teníamos ahorrado”, agregó su pareja, de 20 años.Este ingreso ilegal de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue reportado ayer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CEDH) donde la corporación local suma ya 15 quejas en 2018.La cantidad de denuncias, explicó el visitador titular de la CEDH, Adolfo Castro, indica un aumento con respecto a las 56 generadas el año anterior contra la misma dependencia.“Está un poco alta la cifra en lo que va del año, porque es casi la tercera parte de las quejas de 2016, y no estamos en la tercera parte del año”, dijo Castro.La denuncia interpuesta ayer por la pareja afectada incluye el allanamiento de la vivienda por parte de seis agentes municipales, la golpiza para ambos e incluso el robo de alimentos, de tres mil 400 pesos en efectivo y de un perro.“Entraron los agentes a la casa; empezaron a golpearme a mí me primero, y luego ya después se fueron directo con él y nos cambiaron de cuarto, a él lo empezaron a golpear y a mí me estaban golpeando en el otro cuarto, y nos estaban preguntando por una droga que no sabíamos nada ni él ni yo”, relató la mujer.Después de la intervención, agregaron los quejosos, los agentes policiacos lo trasladaron a él hasta la Estación Sur (antes Babícora), donde le fincaron faltas administrativas por presuntamente consumir droga en la vía pública.Otros jóvenes, agregaron, también fueron detenidos por los mismos agentes en el fraccionamiento, ubicado en el extremo suroriente de la ciudad.De acuerdo con Castro, las quejas contra elementos policiacos suelen aumentar a la par que aumentan los casos de violencia, como ha ocurrido el último año en esta frontera.“Los policías andan más inquietos; cualquier persona les parece sospechosa”, explicó Castro, que agregó que ninguna queja debería presentarse debido a que los policías “están para proteger” a la población.Las quejas, agregó el funcionario, se han presentado por abuso de autoridad, allanamientos, lesiones y robo.Los casos de tortura como el reportado por los afectados de ayer, mencionó Castro, dejó de ser frecuente, como sí era hace alrededor de cinco años, cuando la Secretaría de Seguridad Pública era encabezada por el militar Julián Leyzaola y a la CEDH, dijo el funcionario, llegaban en promedio dos quejas diarias por este tipo de prácticas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.